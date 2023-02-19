Титулований іспанський клуб підозрюють у підкупі суддів.

Іспанську "Барселону" можуть не допустити до участі в наступному сезоні Ліги чемпіонів. Напередодні клуб опинився в епіцентрі гучного скандалу через підозри в підкупі суддів.

Відомий іспанський юрист Хорхе Вакеро, який спеціалізується на спортивному праві, вказав на те, що каталонському гранду можуть загрожувати санкції з боку УЄФА.

"У регламенті УЄФА є стаття, яка дозволить організації виключити "блаугранас" з єврокубків. Для цього необхідно буде довести, що дії "Барселони" по відношенню до Негрейра були спрямовані на те, щоб вплинути на результат матчів.

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Вакеро зазначив, що УЄФА може не видати каталонському клубу ліцензію, або, якщо "синьо-гранатові" її отримають, вона може бути відкликана", - наводить слова юриста Onda Cero.

Таким чином, якщо вина "Барселони" буде встановлена, то УЄФА може не допустити каталонців до участі в наступному розіграші Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, раніше в іспанських ЗМІ з'явилася інформація, що в період з з 2016 по 2018 рік каталонський клуб заплатив 1,4 мільйона євро компанії "DASNIL 95", яка належить колишньому віце-президенту Технічного комітету суддів Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.

"Барселону" звинуватили в тому, що клуб переводив кошти Негрейрі з метою впливу на спортивні результати.

Якщо провина "Барселони" буде доведена, клуб може бути позбавлений очок або виключений з Прімери.

"Барселона" в офіційній заяві підтвердила факт переказу грошей компанії Негрейри, але в клубі заявили, що ці платежі були пов'язані з консультаційною роботою.

Розслідуванням у справі "Барселони" займається прокуратура Іспанії.

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