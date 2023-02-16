"Барселона" в період з 2016 по 2018 роки платила гроші віце-президенту комітету суддів іспанської футбольної федерації.

Футбольний клуб "Барселона" потрапив в епіцентр гучного скандалу в Іспанії. Каталонський гранд можуть звинуватити в підкупі суддів.

Напередодні на радіо SER Catalunya повідомили, що "Барселона" платила гроші колишньому віце-президенту Технічного комітету суддів Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.

За даними джерела, каталонський клуб в період з 2016 по 2018 роки заплатив майже 1,5 млн євро компанії "DASNIL 95". Вона належить Хосе Марії Енрікесу Негрейрі.

Відео дня

Повідомляється, що "Барселона" заплатила 532 тисячі євро в 2016 році, 541 тисячу євро в 2017 році і 318 тисяч євро в 2018 році.

Примітно, що останній раз платили в червні 2018-го, що збіглося з приходом нового складу комітету і відходом Енрікеса Негрейри.

Видання El Confidencial додало, що з 2003 року Негрейра отримав від "Барселони" 4,7 мільйона євро. А в період з 2016 по 2018 рік, платежі, які надходили від каталонського клубу, склали 95% обороту компанії "DASNIL 95".

Як повідомляє видання Marca, прокуратура Іспанії почала розслідування у справі "Барселони".

Зазначається, що Енрікес Негрейра і його син вже дали свідчення в прокуратурі. Колишній віце-президент технічного комітету суддів запевнив, що ніколи не допомагав "Барселоні" покращувати ставлення суддів до команди і що ці платежі, за якими він не надав рахунки, були пов'язані з консультаційною роботою, яка полягала в роз'ясненні гравцям того, як вони повинні вести себе під час зустрічей з суддями.

Він також дав їм рекомендації щодо того, що вони можуть чи не можуть робити залежно від того, хто є арбітром, який судить матч.

При цьому заявляється, що Негрейра "не надав жодних документів, що підтверджують, що він надавав "Барселоні" послуги".

Хосе Марія Енрікес Негрейра працював віце-президентом технічного суддівського комітету з 1994 по 2018 рік. Раніше він також працював суддею-між 1975 і 1992 роками.

Офіційна заява ФК "Барселона" у справі про можливий підкуп суддів

"Барселона" на своєму офіційному сайті опублікувала заяву у відповідь на звинувачення, в якій клуб фактично підтвердив інформацію, що з'явилася в ЗМІ.

"Враховуючи інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, ФК "Барселона", знаючи про розслідування прокуратури щодо платежів, здійснених зовнішнім компаніям, хоче прояснити:

"Барселона" в минулому користувалася послугами зовнішнього технічного консультанта, який надавав у відеоформаті технічні звіти, що стосуються молодих іспанських гравців, для технічного секретаріату клубу.

Крім того, відносини із зовнішнім провайдером були розширені за допомогою технічних звітів, пов'язаних з професійним суддівством, щоб доповнити інформацію, необхідну тренерському штабу першої та резервної команд. Це є звичайною практикою в професійних футбольних клубах.

На даний момент цей вид аутсорсингових послуг надає фахівець, прикріплений до футбольного відділу нашого клубу.

ФК "Барселона" шкодує, що ця інформація з'явилася саме в розпал нинішнього сезону.

ФК "Барселона" подасть до суду на будь-кого, хто псує імідж клубу можливими інсинуаціями проти репутації організації, які можуть виникнути в результаті поширеної інформації".

Скандальну ситуацію прокоментував президент "Барселони" Жоан Лапорта.

"Дійсно, новина дивовижна, і не випадково вона виходить саме зараз. І що я можу сказати, так це те, що будь-яка прискіплива, тенденційна інтерпретація, яка натякає на те, чого немає, отримає відповідну і адекватну відповідь з боку клубу і тому ми залишаємо за собою право на всі дії, необхідні для захисту честі "Барселони". Я кажу це вболівальникам "Барселони". Не випадково ця інформація з'являється саме в той час, коли у "Барси" все добре. Це не випадково", - наводить слова Лапорти Football Espana.

У Федерації футболу Іспанії (RFEF) заявили, що готові співпрацювати з правоохоронними органами у справі про виплати "Барселони" віце-президенту суддівського комітету.

В організації зазначили, що антикорупційний департамент вже запросив інформацію про осіб, які керували технічним суддівським комітетом, а також про "Барселону".

RFEF погодилася брати участь у можливих судових процедурах, які будуть проводитися з цього питання. Як тільки буде отримана потрібна інформація, організація прийме відповідні заходи в рамках закону, який повинен превалювати у всіх подібних ситуаціях.

Які санкції можуть застосувати до "Барселони", якщо прокуратура доведе факт підкупу суддів

Як повідомляє видання Bolavip, якщо "Барселону" визнають винною, то з клубу можуть зняти очки в чемпіонаті Іспанії або виключити з Ла Ліги.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас, у свою чергу, заявив, що виключення з Ліги "Барселоні" не загрожує, оскільки термін давності з цього питання закінчується через три роки.

"Слід зазначити, що спортивні дисциплінарні санкції неможливі, тому що пройшло п'ять років, а термін давності з цього питання закінчується через три роки. На спортивному рівні зробити щось неможливо", - заявив Хав'єр Тебас.

Однак Тебас зазначив, що "Барселона" може бути покарана у сфері кримінальної юрисдикції і тоді ліга також може прийняти до клубу якісь санкції.

"Прокуратура розслідує факти і визначить, чи мала місце корупція у спортивній сфері. Подивимося, чим закінчиться це розслідування, з боку Ла Ліги нам залишається тільки поважати його результати. Якщо прокуратура вирішить подати позов на "Барсу" - і нам доведеться виступити з приватним звинуваченням. В іншому випадку справа буде просто закрита", - додав Тебас.

Нагадаємо, раніше з італійського "Ювентуса" зняли 15 очок в чемпіонаті Італії через фінансові махінації, а в 2006 році туринська команда і зовсім була відправлена в Серію В за договірні матчі.

Вас також можуть зацікавити новини: