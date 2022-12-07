Прокуратура Турина почала розслідування фінансових махінацій "Ювентуса".

Футбольний клуб "Ювентус" може бути виключений із Серії А, елітного дивізіону чемпіонату Італії з футболу, і потрапити в Серію В. Все через фінансові махінації.

Про це повідомив спортивний юрист Маттіа Грассані.

"Це найсерйозніше розслідування, якому піддавався "Ювентус" коли-небудь. Можливо, навіть більш серйозне, ніж "кальчополі" в 2006 році. Незаконні дії охоплюють сфери правил фондового ринку, а також корпоративних та спортивних правил.

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Це безпрецедентно. "Ювентус" ризикує не тільки штрафом і покаранням. За законом можливе виключення команди з Серії А і втрата титулу чемпіона Італії. Це абсолютно реально в нинішніх обставинах.

Правила передбачають, що в разі отримання реєстрації на чемпіонат шляхом зміни документів, приватних домовленостей, що відкладають виплати, належні гравцям в сезоні-2021/2022, або навіть фіктивної відмови можливе виключення клубу з чемпіонату і втрата титулу чемпіона Італії", - наводить слова юриста La Repubblica.

Фінансові махінації "Ювентуса": що відомо

29 листопада рада директорів "Ювентуса" на чолі з президентом клубу Андреа Аньєллі та його заступником Павлом Недведом подала у відставку.

Вже наступного дня прокуратура Турина почала розслідування фінансових махінацій Аньєллі та інших членів керівництва клубу. Того ж дня своє розслідування відкрила і УЄФА, підозрюючи клуб у порушенні фінансового "фейр-плей".

Вважається, що керівництво туринського клубу надавало невірні фінансові дані, підтасовувало і завищувало ціни гравців, маніпулювало ринком і подавало неправдиві декларації. І всім цим створювало перешкоди аудиторському контролю.

За підсумками минулого сезону фінансові збитки "Ювентуса" склали рекордні 254,3 мільйона євро.

Швидше за все, розслідування завершаться ще до кінця сезону 2022/23. Є велика ймовірність, що вже в наступному сезоні ми побачимо туринський клуб в Серії Б.

За інформацією журналіста Бена Джейкобса, іспанська Ла Ліга виступила із заявою, в якій наполягає на накладенні спортивних санкцій на туринський "Ювентус" за порушення правил фінансового "фейр-плей". Керівництво чемпіонату Іспанії вважає необхідним заходом виключення "Ювентуса" з Ліги чемпіонів.

Варто зазначити, що подібна ситуація вже траплялася з "Ювентусом". У 2006 році вони стали співучасниками великого корупційного скандалу. "Стара синьйора" з іншими клубами були звинувачені в покупці матчів. Тоді "Ювентусу" присудили виліт у Серію Б.

Нагадаємо, туринський "Ювентус" є найтитулованішим клубом в Італії і одним з найтитулованіших у світі.

"Юве" ставав чемпіоном Італії рекордні 36 разів. Також туринський клуб рекордні 14 разів вигравав Кубок Італії і рекордні 9 разів Суперкубок країни.

Крім того, "Ювентус" двічі вигравав Лігу чемпіонів, тричі Кубок УЄФА, двічі Суперкубок УЄФА і безліч інших трофеїв.

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