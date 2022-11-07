Автором голу став воротар "Мессіни" Міхал Левандовскі.

У третьому дивізіоні чемпіонату Італії був забитий гол, який не часто побачиш у професійному футболі.

26-річний воротар "Мессіни" Міхал Левандовскі, однофамілець знаменитого нападника "Барселони" Роберта Левандовскі, забив неймовірний гол ударом зі своєї половини поля.

"Мессіна" на 33-й хвилині матчу проти клубу "Монтерозі" отримала право пробити штрафний зі своєї половини поля. Воротар команди завдав удару з приблизно 80 метрів. Пролетівши все поле, м'яч вдарився об газон, перелетів воротаря суперника і влучив у сітку воріт.

Відео голу:

Зазначимо, що цей диво-гол допоміг "Мессіни" виграти поєдинок з рахунком 3:2.

Завдяки цьому результату "Мессіна" піднялася з останнього місця своєї групи серії С. В активі команди 10 набраних очок.

Додамо, що свого часу "Мессіна" 10 сезонів провела в Серії А. Їх найвище досягнення - 7-е місце в сезоні-2004/05.

Вас також можуть зацікавити новини: