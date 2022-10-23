Перемогу міланському клубу приніс гол екс-гравця "Шахтаря" Генріха Мхітаряна.

У суботу, 22 жовтня, відбувся матч 11-го туру італійської Серії А, в якому "Фіорентина" приймала міланський "Інтер". Матч пройшов на стадіоні "Артеміо Франкі" у Флоренції і завершився яскравою перемогою гостей.

Міланський клуб забезпечив собі комфортну перевагу вже на самому початку зустрічі. На другій хвилині "Інтер" вийшов вперед завдяки голу Ніколо Барелли після передачі Лаутаро Мартінеса, а на 15-й хвилині відзначився вже сам аргентинський форвард.

На 33-й хвилині футболіст флорентійської команди Артур Кабрал зумів скоротити відставання своєї команди, реалізувавши 11-метровий удар. На 60-й хвилині Нанітамо Іконе зумів зрівняти рахунок у матчі, асистував йому Крістіан Куаме. На 73-й хвилині Лаутаро Мартінес реалізував пенальті і вивів гостей вперед.

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На 90-й хвилині форвард господарів Лука Йович зрівняв рахунок. Принести перемогу "Інтеру" зміг Генріх Мхітарян. Екс-гравець "Шахтаря" на 90+5 хвилині забив вирішальний гол, подарувавши 3 очки "нерадзуррі".

"Фіорентина" - "Інтер" - 3:4

Голи: Кабрал, 33 пен, Іконе, 60, Йович, 90 - Барелла, 2, Мартінес, 15, 73 пен, Мхітарян, 90+5

"Фіорентина": Терраччано, Додо (Венуті, 82), Мартінес, Міленкович, Бірагі (Терзіч, 82), Бонавентура, Данкан (Йович, 53), Амрабат (Барак, 83), Артур, Куаме, Гонсалес (Іконе, 9)

"Інтер": Онана, Дарміан (Думфріс, 67), де Врей, Ачербі, Шкріньяр, Дімарко (Гозенс, 67), Мхітарян, Чалханоглу, Барелла, Корреа (Джеко, 61), Мартінес (Белланова, 85)

Попередження: Бонавентура, Ачербі, Додо, Амрабат, Міленкович - Барелла, Думфріс

Огляд матчу:

Ця перемога дозволила міланському клубу набрати 21 очко і піднятися на сьоме місце турнірної таблиці. "Фіорентина", у якої 10 очок, займає 13-й рядок.

У наступному турі "Інтер" зіграє проти "Сампдорії" на своєму полі, а "Фіорентина" в гостях поміряється силами зі "Спецією".

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