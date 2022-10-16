Руслан Малиновський може змінити клубну прописку вже цієї зими.

Півзахисник національної збірної України з футболу Руслан Малиновський може покинути "Аталанту" і перейти в "Інтер" вже в зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє видання Calciopolis.it.

За відомостями джерела, міланський клуб готовий заплатити за 29-річного українського футболіста 25 мільйонів євро.

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Боси "Інтера" постараються знизити вартість трансферу, але керівництво "Аталанти" не хоче включати в угоду інших футболістів з метою зниження основної суми компенсації. При цьому наголошується, що керівництво "Аталанти" не має наміру перешкоджати можливому відходу українця, якщо отримає за нього гідну фінансову пропозицію.

У нинішньому сезоні Руслан Малиновський провів дев'ять матчів за "Аталанту" у всіх турнірах, забив гол і віддав одну результативну передачу.

"Аталанта" в рамках 10-го туру Серії А вдома обіграла "Сассуоло" з рахунком 2:1. Малиновський весь матч провів на лаві запасних.

Перемога над "Сассуоло" дозволила "Аталанті" вийти на перше місце в турнірній таблиці Серії А з 24 пунктами в активі. У наступному турі "Аталанта" прийме "Лаціо" 23 жовтня.

Раніше УНІАН повідомляв, що у послугах Малиновського був зацікавлений лондонський "Тоттенхем". Керівництво "шпор" хотіло орендувати українця цього літа з правом викупу, але "Аталанта" наполягала на повноцінному трансфері.

Руслан Малиновський: кар'єра в"Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У квітні 2021 року Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.

На даний момент на рахунку Малиновського 137 поєдинків у складі "Аталанти", в яких він забив 30 голів і віддав 27 асистів.

Transfermarkt оцінює українця в 28 млн євро. Контракт з "Аталантою" розрахований до літа 2023-го.

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