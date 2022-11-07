Перемогу "Ювентусу" принесли голи Рабьо і Фаджіолі.

У неділю, 6 листопада, в матчі 13-го туру італійської Серії А зустрічалися туринський "Ювентус"і міланський "Інтер".

Поєдинок грандів італійського футболу, який ще називають Дербі Італії, завершився з рахунком 2:0 на користь команди Массіміліано Аллегрі.

Перший гол у матчі на 52-й хвилині забив французький півзахисник Адрієн Рабьо. "Ювентус" втік у швидку контратаку після кутового. Філіп Костіч прорвався по лівому флангу і прострілив уздовж воріт, Рабьо переправив м'яч у правий кут. Підсумковий рахунок на 84-й хвилині встановив півзахисник господарів Ніколо Фаджолі. Костіч відзначився другою гольовою передачею.

Відео дня

"Ювентус" - "Інтер" - 2:0

Голи: Рабьо, 52, Фаджіолі, 84

"Ювентус": Щесни, Даніло, Бремер, Алекс Сандро, Куадрадо, Фаджіолі, Локателлі, Рабьо, Костіч, Міретті (Ді Марія, 81), Мілік (К'єза, 72)

"Інтер": Онана, Шкриньяр (Дарміан, 83), Де Врей, Ачербі, Думфріс (Белланова, 82), Барелла, Чалханоглу (Корреа, 73), Мхітарян (Брозович, 82), Дімарко (Госенс, 73), Джеко, Мартінес

Попередження: Даніло - Чалханоглу, Шкриньяр

Огляд матчу:

Завдяки перемозі "Ювентус" піднявся на п'яте місце в турнірній таблиці Серії А сезону-2022/2023, набравши 25 очок після 13 проведених матчів. "Інтер" опустився на сьому сходинку. У команди Сімоне Індзагі 24 бали.

У наступному турі чемпіонату Італії "Ювентус" зіграє проти "Верони", а "Інтер" поміряється силами з "Болоньєю".

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