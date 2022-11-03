ПСЖ посів друге місце в групі і зіграє в 1/8 фіналу ЛЧ, а "Ювентус" відправився в Лігу Європи.

У середу, 2 листопада, в рамках шостого туру групового турніру Ліги чемпіонів французький ПСЖ здобув перемогу над італійським "Ювентусом". Матч пройшов у Турині на стадіоні "Альянц".

Рахунок у грі на 13-й хвилині відкрив французький нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, якому гольовий пас віддав Ліонель Мессі. Господарі зрівняли рахунок на 39-й хвилині завдяки зусиллям захисника Леонардо Бонуччі.

Перемогу парижанам на 69-й хвилині приніс португальський захисник Нуну Мендеш, який відзначився голом після виходу на заміну.

Відео дня

Ювентус - ПСЖ - 1:2

Голи: Бонуччі, 39 - Мбаппе, 13, Мендеш, 69

Ювентус: Щесни, Гатті, Бонуччі, Сандро, Костич, Куадрадо, Фаджолі (Барб'єрі, 88), Локателлі (Суле, 85), Рабьо, Міретті (К'єза, 74), Мілік

ПСЖ: Доннарумма, Бернат (Мендеш, 68), Маркиньос, Рамос, Хакімі, Вітінья, Руїс (Саншеш, 21), Верратті (Данілу, 88), Солер (Екетіке, 68), Мбаппе, Мессі

Попередження: Гатті, Мілік, Фаджолі, Верратті

Огляд матчу:

Додамо, що гол у цьому матчі дозволив форварду ПСЖ Кіліану Мбаппе встановити новий рекорд Ліги чемпіонів. Мбаппе став наймолодшим гравцем, який забив 40 м'ячів у турнірі.

Французькому форварду 23 роки 10 місяців і 13 днів. Раніше рекорд належав Мессі (24 роки 4 місяці і 8 днів).

За підсумками групового етапу ПСЖ посів друге місце в турнірній таблиці групи Н, набравши 14 балів за шість зустрічей. "Бенфіка" обійшла парижан за рахунок більшої кількості голів у виїзних зустрічах.

Підопічні Крістофа Галтьє зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Ювентус" завершив груповий етап на третій сходинці і зіграє в плей-офф Ліги Європи.

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