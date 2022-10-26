ПСЖ йде на першому місці в своїй групі Ліги чемпіонів.

У вівторок, 25 жовтня, відбувся матч в рамках 5-го туру Ліги чемпіонів між ПСЖ і "Маккабі".

Зустріч приймав стадіон "Парк де Пренс" у Парижі. Гра завершилася з рахунком 7:2 на користь парижан.

На 19-й хвилині Ліонель Мессі після пасу Кіліана Мбаппе відкрив рахунок у матчі. На 32-й хвилині Мбаппе зміцнив перевагу господарів. На 35-й хвилині Неймар довів рахунок до розгромного. Через три хвилини Абдулайє Сек після пасу Омера Атцілі скоротив різницю в рахунку.

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На 45-й хвилині Мессі з передачі Мбаппе оформив дубль. У другому таймі Сек також оформив дубль. Незабаром Мбаппе забив свій другий гол у цій зустрічі.

Потім Шон Гольдберг відправив м'яч у свої ворота, а Карлос Солер встановив підсумковий рахунок у грі - 7:2.

ПСЖ - "Маккабі" Хайфа - 7: 2

Голи: Мессі, 19, 45, Мбаппе, 32, 64, Неймар, 35, Голдберг, 67 (аг), Солер, 84 - Сек, 38, 50

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Рамос, Маркіньос (Кімпембе, 79), Бернат, Вітінья (Зайре-Емері, 79), Руїс (Сарабіа, 83), Санчеш (Солер, 68), Мессі, Мбаппе (Екітік, 79), Неймар

"Маккабі" Хайфа: Коен, Сек, Батубінсіка, Голдберг, Корнуд (Менахем, 70), Мохамед (Арад, 83), Лаві, Абу Фані (Мейр, 70), Ацілі (Давид, 68), П'єрро (Рукавиця, 83), Чері

Попередження: Неймар, Рамос - Сек, Чері, Ацілі, Лаві

Огляд матчу:

Варто відзначити, що результативність Ліонеля Мессі в грі проти "Маккабі" дозволила йому оновити один з рекордів Ліги чемпіонів, повідомляє Opta Joe в Твіттері.

Як зазначає джерело, Ліонель Мессі став найстаршим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який двічі забив і двічі віддав гольову передачу в одній грі (35 років, 123 дні).

Всього в нинішньому сезоні Мессі взяв участь в 16 зустрічах за ПСЖ у всіх турнірах, в яких відзначився 11 забитими м'ячами і 12 результативними передачами.

Після п'яти ігор в турнірній таблиці групи H лідирує ПСЖ, в активі якого 11 набраних очок, стільки ж балів і у "Бенфіки", яка йде другою. "Маккабі" з 3 очками посідає третє місце в квартеті, "Ювентус" (3) - замикає таблицю.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський "Реал", до цього в найпрестижнішому єврокубку перемогу здобув "Челсі" під керівництвом Томаса Тухеля.

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