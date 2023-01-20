Підопічні Хаві Ернандеса легко подолали 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

У четвер, 19 січня, відбувся поєдинок 1/8 фіналу Кубка Іспанії з футболу, в якому "Барселона" грала проти клубу "Сеута".

Гра проходила на стадіоні "Альфонсо Мурубе" і завершилася розгромною перемогою каталонського клубу.

"Барселона" відкрила рахунок під завісу першої половини зустрічі - відзначився Рафінья з передачі Франка Кессьє.

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На 50-й хвилині підопічні Хаві Ернандеса забили ще гол - відзначився польський форвард Роберт Левандовскі з передачі Франка Кессьє. На 70-й хвилині Ансу Фаті довів рахунок до розгромного, точний пас йому віддав Жорді Альба. Через сім хвилин Франк Кессьє з передачі Рафіньї забив ще один гол "синьо-гранатових". На 90-й хвилині Левандовскі з передачі Еріка Гарсії встановив підсумковий рахунок на табло.

"Сеута" - "Барселона" - 0:5

Голи: Рафінья, 41, Левандовскі, 50, 90, Фаті, 70, Кессьє, 77

Огляд матчу:

Додамо, що в 1/4 фіналу раніше також вийшли "Атлетіко" Мадрид, "Атлетік" Більбао, "Реал Сосьєдад", "Севілья", "Валенсія", "Осасуна" і "Реал" Мадрид.

Свій наступний матч "Барселона" зіграє 22 січня проти "Хетафе" в рамках 18-го туру чемпіонату Іспанії з футболу.

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