"Реал" став першою командою в історії, яка забила п'ять голів "Ліверпулю" на "Енфілді" в єврокубках.

У вівторок, 21 лютого, відбувся поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому мадридський "Реал" протистояв "Ліверпулю".

Гра проходила на стадіоні "Енфілд" в Англії і завершилася нищівною перемогою іспанського гранда з рахунком 5:2.

Рахунок у грі відкрили господарі поля-на 4-й хвилині матчу Дарвін Нуньєс забив красивим ударом п'ятою після успішного прострілу з правого флангу. На 15-й хвилині Мохамед Салах скористався помилкою Тібо Куртуа і подвоїв перевагу "Ліверпуля".

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На 23-й хвилині Вінісіус відіграв один м'яч ударом з кута штрафного майданчика. На 36-й хвилині налажав вже воротар "Ліверпуля" Аліссон, бразилець не впорався з пресингом з боку Вінісіуса і пропустив ганебний гол.

Старт другого тайму видався шокуючим для "Ліверпуля". "Реал" за короткий час забив двічі. Спочатку Едер Мілітао замкнув подачу зі штрафного від Модріча. Через кілька хвилин Карім Бензема відзначився голом.

"Ліверпуль" намагався щось змінити, але забивати в другому таймі виходило тільки у "Реала". На 67-й хвилині мадридці провели контракту, в якій Вінісіус скинув на Бензема, а той прибрав на замаху Аліссона і пробив точно у ворота.

"Ліверпуль" - "Реал" - 2:5

Голи: Нуньєс, 4, Салах 14 - Вінісіус, 21, 36, Мілітао, 47, Бензема, 55, 67

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд, Гомес (Матіп, 72), ван Дейк, Е. Робертсон, Хендерсон (Мілнер, 73), Фабіньо, Байцетіч (Елліотт, 85), Салах, Гакпо (Фірміно, 64), Нуньєс (Жота, 64)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Алаба, Вальверде, Камавінга, Модріч (Кроос, 87), Родріго (Себальос, 80), Бензема (Асенсіо, 86), Вінісіус

Попередження: Елліотт - Вінісіус

Огляд матчу:

Варто відзначити, що "Реал" став першою командою в історії, яка забила п'ять голів "Ліверпулю" на "Енфілді" в єврокубках. Раніше "червоні" ніколи не пропускали навіть чотири м'ячі на домашньому стадіоні в міжнародних турнірах.

Зустріч "Ліверпуля" і "Реала" відбудеться 15 березня в Мадриді. За підсумками двоматчевого протистояння буде визначений чвертьфіналіст нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів сезону-2022/2023 пройде на стадіоні "Олімпійський" у Стамбулі.

Діючим переможцем турніру є мадридський "Реал". У фіналі минулого сезону іспанський клуб обіграв "Ліверпуль".

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