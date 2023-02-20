"Ліверпуль" спробує взяти реванш у "Реала" за поразку у фіналі ЛЧ минулого сезону.

У вівторок, 21 лютого, відбудеться перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому "Ліверпуль" зустрінеться з мадридським "Реалом".

Гра пройде на стадіоні "Енфілд" в Ліверпулі.

На стадії групового етапу Ліги чемпіонів "Ліверпуль" посів друге місце в турнірній таблиці групи А з "Наполі" (перемога 2:0, поразка 1:4), "Аяксом" (дві перемоги 3:0, 2:1) і шотландським "Рейнджерс" (дві перемоги 7:1, 2:0).

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До гри проти "Реала" гравці "Ліверпуля" підходять в гарному настрої. Команда напередодні одерждала дві поспіль перемоги в рамках АПЛ. Спочатку "червоні" перемогли "Евертон" (2:0) в ліверпульському дербі, а на цих вихідних обіграли "Ньюкасл" (2:0).

Мадридський "Реал" в груповому раунді ЛЧ виступав у групі F з німецьким "РБ Лейпциг" (перемога 2:0, поразка 2:3), донецьким "Шахтарем" (перемога 2:1, нічия 1:1) і шотландським "Селтіком" (дві перемоги 3:0, 5:1).

У чемпіонаті Іспанії справи у "Реала" йдуть далеко не ідеально, але краще, ніж у "Ліверпуля". Команда Карло Анчелотті займає друге місце, відстаючи від "Барселони" на 8 балів.

Перед матчем проти "Ліверпуля" мадридський клуб здобув дві впевнені перемоги: розгромили "Ельче" (4:0) і обіграли "Осасуну" (2:0).

Ліверпуль - Реал: прогноз

Фаворитом у першому матчі цього протистояння букмекери вважають "Ліверпуль".

Так, на перемогу підопічних Юргена Клоппа приймаються ставки з коефіцієнтом 2,33. Нічия - 3,60. Перемога мадридського "Реаал" оцінюється коефіцієнтом 3,05.

На думку аналітиків, що матч "Ліверпуль" - "Реал" буде видовищним: тотал більше 2,5 м'яча котирується за 1,71, а тотал менше 2,5 м'яча оцінений аналітиками в 2,21. Якщо зуміють відзначитися обидві команди, зіграє коефіцієнт 1,59. Поставити на те, що як мінімум одному з клубів не вдасться забити, можна за 2,37.

Букмекери вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 1:1. Коефіцієнт на даний результат - 7,30.

Прохід англійського клубу до чвертьфіналу за підсумками двох матчів оцінений коефіцієнтом 2,15, а іспанського клубу - 1,75.

Ліверпуль - Реал: трансляція

На території України поєдинок "Ліверпуля" і мадридського "Реала" в прямому ефірі транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, в останній раз "Реал" і "Ліверпуль" зустрічалися між собою у травні минулого року у фіналі Ліги чемпіонів-2021/22. Вирішальний поєдинок за трофей виграв мадридський клуб - 0:1.

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