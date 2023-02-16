Український голкіпер провів перший сухий матч за "Реал" цього року.

У середу, 15 лютого, був зіграний поєдинок 21-го туру чемпіонату Іспанії, в якому мадридський "Реал" протистояв "Ельче".

Матч проходив на знаменитому стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і завершився нищівною перемогою "вершкових" з рахунком 4:0.

Команда Карло Анчелотті відкрила рахунок на 8-й хвилині. Гол на свій рахунок записав Марко Асенсіо. Зміцнили свою перевагу "вершкові" на 31-й хвилині. Гол ударом з пенальті забив Карім Бензема.

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На 45-й хвилині зустрічі Бензема вдруге реалізував пенальті і довів рахунок до розгромного.

Після перерви півзахисник "Реала" Лука Модріч встановив фінальний рахунок, забивши четвертий гол на 80-й хвилині.

"Реал" - "Ельче" - 4:0

Голи: Асенсіо, 8, Бензема, 30 (пен.), 45 (пен.), Модріч, 80

"Реал": Лунін, Карвахаль (Чуамені, 68), Мілітао, Начо, Алаба, Вальверде (Одріосола, 68), Камавінга, Себальос (Модріч, 68), Асенсіо (Аррібас, 81), Бензема (Маріано, 71)

"Ельче": Бадіа, Дієго Гонсалес (Лірола, 73), Роко (Верду, 57), Магальян, Кармона, Гуті (Шейх, 58), Гумбау, Фідель (Моренте, 58), Клерк, Нтека (Бойє, 66), Понсе

Попередження: Маріано - Роко, Гумбау, Дієго Гонсалес

Огляд матчу:

Відзначимо, що український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на полі. За 90 хвилин на полі українець зробив 34 торкання м'яча і віддав 31 точну передачу з 33 (94%). Статистичний портал Sofascore оцінив гру Луніна в 6,9 бала.

Додамо, що голи в цій грі стали знаковими для Каріма Бензема. Французький нападник забив 230 голів за "Реал" в чемпіонаті Іспанії. За цим показником він обійшов легендарного екс-нападника мадридців Рауля (228 голів) і тепер займає друге місце в списку найкращих бомбардирів "Реала" в Ла Лізі. Попереду тільки Кріштіану Роналду з 311 голами.

Крім того, Бензема увійшов до топ-5 бомбардирів в історії Ла Ліги. Більше забили тільки Уго Санчес (234), Тельмо Сарра (252), Кріштіану Роналду (311) і Ліонель Мессі (474).

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Реал" йде на другому місці, відстаючи від "Барселони" на вісім очок. В активі команди Карло Анчелотті 48 набраних балів. "Ельче", в свою чергу, займає останнє місце з 9 очками.

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