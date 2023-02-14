Перемогу команді Юргена Клоппа принесли голи Мохамеда Салаха і Коді Гакпо.

У понеділок, 13 лютого, відбувся поєдинок 23-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Ліверпуль" у дербі протистояв "Евертону".

Зустріч пройшла на стадіоні "Енфілд" і завершилася з рахунком 2:0 на користь підопічних Юргена Клоппа.

Господарі відкрили рахунок ближче до кінця першого тайму - відзначився єгиптянин Мохамед Салах після передачі Дарвіна Нуньєса. На початку другої половини "Ліверпуль" подвоїв свою перевагу, коли на 49-й хвилині свій дебютний гол забив нападник коді Гакпо. Гольову передачу на нідерландського форварда віддав Трент Александер-Арнольд.

"Ліверпуль" - "Евертон" - 2:0

Голи: Салах, 36, Гакпо, 49

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд, Матіп, Гомес, Е. Робертсон, Хендерсон (Мілнер, 79), Фабіньо, Байцетіч (Кейта, 89), Салах (Елліотт, 90), Нуньєс (Жота, 69), Гакпо (Фірміно, 80)

"Евертон": Пікфорд, Коулмен, Коуді, Тарковський, Миколенко, Івобі, Гуйє, Онана (Девіс, 78), Макніл (Мопе, 77), Дукуре, Сіммс

Попередження: Робертсон - Коуді, Дукуре, Пікфорд

Огляд матчу:

Відзначимо, що український захисник "Евертона" Віталій Миколенко провів всі 90 хвилин в матчі, зробивши 4 перехоплення, 4 виносу м'яча і 3 відбору. Українець також виграв три єдиноборства, 4 рази сфолив і 11 разів втратив м'яч. Статистичний портал Sofascore оцінив гру Миколенка в 6,6 бала.

"Ліверпуль" зіграв у нинішньому сезоні АПЛ 21 матч і заробив 32 очки. Команда Юргена Клоппа займає 9-е місце в турнірній таблиці першості Англії. "Евертон" за 22 зіграних поєдинки набрав 18 балів і йде на 18-й сходинці. Лідирує в турнірній таблиці лондонський "Арсенал", в активі якого 51 бал.

У наступному турі АПЛ "Ліверпуль" зіграє проти "Ньюкасла", а "Евертон" поміряється силами з "Лідсом". Обидва поєдинки заплановані на 18 лютого.

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