Підопічні Роберто Де Дзербі вибили з Кубка Англії чинного переможця турніру.

У неділю, 29 січня, відбувся поєдинок 1/16 фіналу Кубка Англії, в якому зустрічалися "Брайтон" і "Ліверпуль".

Гра проходила на стадіоні "Фалмер - Зе Амекс" і завершилася сенсаційною перемогою господарів поля з рахунком 2:1.

Рахунок у грі відкрили футболісти "Ліверпуля" - на 30-й хвилині відзначився півзахисник "червоних" Харві Елліот з передачі Мохамеда Салаха. "Брайтон" відігрався через 10 хвилин: м'яч у відповідь забив захисник Льюїс Данк. Йому допомагав Тарік Лампті. Переможний гол "Брайтона" на 90+2-й хвилині забив японський півзахисник Каору Мітома.

"Брайтон" - "Ліверпуль" - 2:1

Голи: Данк, 39, Мітома, 90+2 - Елліотт, 30

"Брайтон": Стіл, Лампті (ван Геке, 90+6), Вебстер (Велтман, 46), Данк, Есутпіньян, Мак Аллістер, Гросс, Марч, Уелбек (Гілмор, 67), Мітома, Фергюсон (Ундав, 89)

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд (Мілнер, 59), Конате, Гомес, Робертсон, Тіаго (Джонс, 79), Байчетіч (Фабіньо, 84), Кейта (Хендерсон, 59), Салах, Гакпо, Елліотт (Нуньєс, 59)

Попередження: Данк - Байчетіч, Конате, Фабіньо, Робертсон

Огляд матчу:

Варто відзначити, що завдяки цій перемозі "Брайтон" не тільки пробився в 1/8 фіналу, але ще і вибив з турніру чинного володаря кубка Англії.

У попередньому раунді Кубка Англії "Брайтон" розгромив "Мідлсбро" з рахунком 5:1.

Нагадаємо, "Брайтон" очолює колишній тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі. Італійський фахівець прийшов в клуб після відходу Грема Поттера в "Челсі".

Вас також можуть зацікавити новини: