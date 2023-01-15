Перемога в цій грі дозволила "Брайтону" обійти "Ліверпуль" в турнірній таблиці.

У суботу, 14 січня, в рамках 20-го туру чемпіонату Англії з футболу "Брайтон" зустрічався з "Ліверпулем".

Зустріч проходила на стадіоні "Фалмер - Зе Амекс" і завершився сенсаційною перемогою команди Роберто де Дзербі.

У першому таймі команди забитими м'ячами не відзначилися, проте перевага по володінню і ударам була повністю на боці господарів. У другій половині зустрічі футболісти "Брайтона" зуміли реалізувати свої моменти. Атакуючий півзахисник Соломон Марч зумів оформити дубль за шість хвилин, забивши голи на 47-й і 53-й хвилинах.

Команда Юргена Клоппа намагалася переломити ситуацію на полі, але в підсумку пропустила третій м'яч. Сталося це на 82-й хвилині, коли Денні Уелбек після передачі Соломона Марча встановив підсумковий рахунок цієї зустрічі - 3:0.

"Брайтон" - "Ліверпуль" - 3:0

"Брайтон": Санчес, Данк (Уебстер, 91), Колуілл, Еступіньян, Гросс, Мак Аллістер (Сармієнто, 83), Кайседо, Мітома (Лемпті, 91), Лаллана (Велтман, 66), Марч, Фергюсон (Уелбек, 66)

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд, Матіп (Гомес, 69), Конате, Робертсон, Фабіньо (Доак, 69), Алькантара, Хендерсон (Кейта, 69), Окслейд-Чемберлен (Елліот, 69), Салах, Гакпо

Попередження: Данк, 17 - Матіп, 18, Хендерсон, 30, Александр-Арнольд, 65

Огляд матчу:

Перемога в цій грі дозволила "Брайтону" обійти "Ліверпуль" в турнірній таблиці АПЛ. "Чайки" з 30 балами йдуть на 7-й позиції, а "червоні" з 28 очками розташувалися на 9-й сходинці.

У наступному турі АПЛ "Брайтон" зіграє проти "Лестера" на виїзді, а "Ліверпуль" на своєму полі прийме "Челсі". Обидва матчі заплановані на 21 січня.

Нагадаємо, "Брайтон" очолює колишній тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі. Італійський фахівець прийшов в клуб після відходу Грема Поттера в "Челсі".

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