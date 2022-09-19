"Брайтон" оголосив про призначення Роберто Де Дзербі.

Колишній головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі став головним тренером "Брайтона".

Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

"Чайки" підписали з Де Дзербі контракт на чотири роки. 43-річний італієць замінив Грема Поттера, який очолив "Челсі".

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Після 6 турів "Брайтон" посідає в таблиці АПЛ 4-е місце з 13 очками в активі.

Нагадаємо, Де Дзербі пішов з донецького "Шахтаря" через війну в Україні. Сторони обопільно розірвали контракт. Це буде перший досвід роботи в АПЛ для італійського тренера. Раніше, якщо не брати до уваги "Шахтар", він очолював лише італійські команди.

Де Дзербі прийняв "Шахтар" влітку 2021 року. Під його керівництвом "гірники" провели 30 матчів, здобули 20 перемог, 5 разів зіграли внічию та зазнали 5 поразок. Італійця у донецькому клубі замінив хорватський фахівець Ігор Йовічевіч.

Разом із "Шахтарем" Де Дзербі виграв тільки Суперкубок України.

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