Грем Поттер очолив лондонську команду.

Грем Поттер покинув "Брайтон" і очолив "Челсі". Контракт підписано на 5 років.

Про це повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

"Я неймовірно пишаюся і радий представляти "Челсі", цей фантастичний футбольний клуб. Я дуже радий співпрацювати з новою групою власників "Челсі" і з нетерпінням чекаю зустрічі та роботи з прекрасною групою гравців", - сказав 47-річний Поттер.

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Англійський фахівець також тепло попрощався з "Брайтоном". До "Челсі" та "Брайтона" Поттер тренував шведський "Естерсунд" і англійський "Свонсі".

Раніше ЗМІ писали, що "Челсі" заплатить "Брайтону" за Поттера майже 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, "аристократи" звільнили Томаса Тухеля після поразки загребському "Динамо" (0:1). Німець приводив "Челсі" до перемоги у Лізі чемпіонів в 2021 році. На цю мить "Челсі" посідає в АПЛ шосту позицію (10 очок), а "Брайтон" - четверте місце (13 залікових пунктів).

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