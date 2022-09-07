В якості заміни Томасу Тухелю "Челсі" розглядає Маурісіо Почеттіно і Грема Поттера.

Німецький фахівець Томас Тухель був звільнений з посади головного тренера лондонського "Челсі".

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Тухель був відправлений у відставку після поразки від "Динамо" Загреб в першому турі Ліги чемпіонів. "Челсі" поступився з рахунком 0:1.

Відео дня

"ФК "Челсі" хотів би офіційно висловити подяку Томасу і його штабу за всі їхні зусилля під час роботи в клубі. Томас по праву зайняв місце в історії "Челсі" після перемоги в Лізі чемпіонів, Суперкубку і Клубному чемпіонаті світу. Нові власники клубу вважають, що зараз настав відповідний час для цього рішення.

Тренерський штаб "Челсі" візьме на себе тренування команди і підготовку до майбутніх матчів, оскільки клуб готується до призначення нового головного тренера незабаром. Ніяких подальших коментарів не буде, поки не буде призначений новий головний тренер", - йдеться в заяві на сайті "Челсі".

Томас Тухель був звільнений із займаної посади не стільки через поразку від "Динамо" З, скільки через незадовільні результати в чемпіонаті Англії.

За 6 турів команда набрала всього 10 очок і займає шосте місце в турнірній таблиці. Поразка в 1-му турі Ліги чемпіонів стала просто останнім аргументом для керівництва, що потрібні рішучі заходи.

Додамо, що лондонський "Челсі" лідирує серед команд чемпіонату Англії за загальною сумою, витраченою цього літа на нових гравців, повідомляє Sky Sports. За даними джерела, "Челсі" цього літа витратив 322 мільйони євро. Це рекордні витрати команди за одне трансферне вікно за всю історію.

У літнє міжсезоння "Челсі" підписав Обамеянга з "Барселони" за 12 мільйонів євро, Веслі Фофана з "Лестера" за 80 мільйонів євро, Марка Кукурелью з "Брайтона" за 65 мільйонів євро, Рахіма Стерлінга з "Манчестер Сіті" за 56 мільйонів євро, Каліду Кулібалі з "Наполі" за 38 мільйонів євро, Дениса Закарію з "Ювентуса" (оренда за 3 млн євро) та інших.

Після таких величезних витрат на трансфери керівництво "Челсі" очікувало побачити інші результати від тренерського штабу Томаса Тухеля.

У ЗМІ повідомляють, що "Челсі" розглядає колишнього тренера ПСЖ Маурісіо Почеттіно і наставника "Брайтона" Грема Поттера в якості потенційної заміни Томасу Тухелю.

Томас Тухель: кар'єра

Тухель очолив "Челсі" в січні 2021 року.

На посаді головного тренера "Челсі" Тухель провів 99 матчів: 62 перемоги, 18 поразок і 19 нічиїх. При цьому клуб забив 196 голів, а пропустив 105.

У сезоні-2020/21 Тухель разом з "Челсі" дійшов до фіналу Ліги чемпіонів, де переміг "Манчестер Сіті" з мінімальним рахунком (1:0).

З "Челсі" Тухель також виграв Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу.

Раніше Томас Тухель очолював французький ПСЖ, німецькі "Боруссію" Дортмунд і "Майнц".

Вас також можуть зацікавити новини: