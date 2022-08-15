"Челсі" і "Тоттенхем" зіграли внічию в другому турі АПЛ.

У неділю, 14 серпня, в центральному матчі другого туру АПЛ зустрічалися лондонські гранди - "Челсі" і "Тоттенхем". Гра завершилася внічию.

Після фінального свистка між наставниками команд Томасом Тухелем і Антоніо Конте виник конфлікт, який ледь не переріс у масову бійку.

Конте підійшов до Тухеля після фінального свистка, щоб потиснути колезі руку, але італійцеві не сподобалося, що німецький фахівець занадто довго утримував його долоню, намагаючись поглянути йому в очі. Два тренери почали перепалку, яка могла перерости в бійку, але гравці і персонал команд завадили Конте і Тухелю перейти від слів до дій.

Арбітр зустрічі "нагородив" обох фахівців червоними картками.

Головний тренер "Челсі" Томас Тухель розповів, що спонукало його на сутичку з головним тренером "Тоттенхема".

"Я думав, що ми подивимося один одному в очі, коли будемо тиснути один одному руки. Але було по-іншому, тому все вийшло емоційно. Він був щасливий, коли вони зрівняли рахунок, і це трохи мене завело, але тут немає нічого особливого. Було емоційно. Вам це подобається. Ми не потребуємо коментарів зараз. Ситуація була напружена. Це Прем'єр-ліга, це гра. Адже вам це подобається, чи не так? Нам це подобається. Ми емоційні тренери", - наводить слова Тухеля Sky Sports.

Нагадаємо, "Тоттенхем" пішов від поразки в поєдинку з "Челсі" завдяки голу Харрі Кейна, який відзначився на 90+6 хвилині матчу. Ще один гол у складі "шпор" забив Хьойб'єрг. За "Челсі" забивали Каліду Кулібалі і Ріс Джеймс.

Огляд матчу:

Після двох зіграних турів в активі "Тоттенхема" і "Челсі" по 4 набраних очки. У наступному турі АПЛ "шпори" зіграють на своєму полі проти "Вулверхемптона". Гра запланована на 20 серпня. "Челсі" свій матч третього туру англійської першості проведе 21 серпня в гостях проти "Лідса".

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