П'єр-Емерік Обамеянг повернувся в чемпіонат Англії.

Знаменитий нападник "Барселони" і збірної Габону П'єр-Емерік Обамеянг перейшов в лондонський "Челсі" в заключний день трансферного вікна.

Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.

33-річний футболіст підписав з "синіми" контракт на два сезони, до червня 2024 року.

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Повідомляється, що клуб з Лондона заплатив за трансфер нападника 12 млн євро.

П'єр-Емерік гратиме за "Челсі" під 9-м ігровим номером.

"Я дуже щасливий. Для мене велика честь стати частиною цієї команди, і я не можу дочекатися початку виступів за "Челсі". У мене є незавершені справи в Прем'єр-лізі, так що повернутися сюди - це дуже хвилююче і приємно", - прокоментував свій перехід Обамеянг.

Зазначимо, що Обамеянг вже має досвід гри за лондонський клуб - з 2018-го по січень 2022 року він захищав кольори "Арсеналу". Потім габонець на правах вільного агента перейшов в "Барселону". Обамеянг в минулому сезоні забив 13 голів в 23 матчах за "Барселону".

Додамо, що лондонський "Челсі" лідирує серед команд чемпіонату Англії за загальною сумою, витраченою цього літа на нових гравців, повідомляє Sky Sports. За даними джерела, "Челсі" цього літа витратив 322 мільйони євро. Це рекордні витрати команди за одне трансферне вікно за всю історію.

У літнє міжсезоння "Челсі" підписав крім Обамеянга ще Веслі Фофана з "Лестера" за 80 мільйонів євро, Марка Кукурелью з "Брайтона"за 65 мільйонів євро, Рахіма Стерлінга з "Манчестер Сіті" за 56 мільйонів євро, Каліду Кулібалі з "Наполі" за 38 мільйонів євро, Дениса Закарію з "Ювентуса" (оренда за 3 млн євро) та інших.

Нагадаємо, після 5 турів "Челсі" з 7 очками займає лише 10-ту сходинку в таблиці АПЛ. Наступний поєдинок національного чемпіонату команда Томаса Тухеля проведе в суботу, 3 вересня, проти "Вест Хема" на "Стемфорд Брідж".

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