Знаменитого форварда "Барселони" пограбували в його власному будинку.

Зірковий нападник "Барселони" і збірної Габону П'єр-Емерік Обамеянг став жертвою збройного нападу в своєму будинку в в Кастельдефельсі (Іспанія).

Про це повідомляє El Pais з посиланням на джерела в поліції.

За даними джерела, в пограбуванні брало участь не менше чотирьох осіб.

Відео дня:

Повідомляється, що грабіжники залякували потерпілого і його дружину зброєю, поки їм не вдалося відкрити сейф, з якого вони забрали кілька коштовностей. Потім вони, за словами кількох очевидців, зникли на білій Audi A3.

Пограбування сталося приблизно о першій годині ночі. Поліція з'ясовує особи правопорушників. Про злочин поліції повідомила дружина знаменитого футболіста.

Нагадаємо, П'єр-Емерік Обамеянг перейшов в "Барселону" на правах вільного агента в січні 2022 року. В Іспанії форвард в 24 матчах забив 13 голів і віддав одну результативну передачу.

Раніше УНІАН повідомляв, що футболіста "Барселони" Роберта Левандовскі обікрали у той момент, коли він роздавав автографи поблизу тренувальної бази каталонського гранда. У форварда викрали годинник елітної марки Patek Philippe вартістю 70 тисяч євро.

Вас також можуть зацікавити новини: