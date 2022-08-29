Роберт Левандовскі забив два голи і допоміг "Барселоні" набрати три очки.

У неділю, 28 серпня, "Барселона" в рамках 3-го туру чемпіонату Іспанії з футболу зіграла на стадіоні "Камп Ноу" з "Вальядолідом". Гра завершилася розгромною перемогою каталонського клубу з рахунком 4:0.

На 24-й хвилині з передачі Рафіньї рахунок у матчі відкрив Роберт Левандовскі. У кінцівці першого тайму Педрі після пасу Усмана Дембеле забив другий м'яч свій команди.

На 65-й хвилині Левандовскі оформив дубль після передачі Дембеле.

Відео дня:

"Барселона" - "Вальядолід" - 4:0

Голи: Левандовські, 24, 64, Педрі, 43, Роберто, 90+2

"Барселона": Тер Штеген, Кунде, Араухо (Роберто, 61), Гарсія, Бальде, Гаві (де Йонг, 61), Бускетс (Кессьє, 76), Педрі, Рафінья (Фаті, 61), Левандовскі, Дембеле (Торрес, 82)

"Вальядолід": Масіп, Перес, Фернандес, Х. Санчес, Ескудеро, Кіке, Мончу (Плано, 46), Агуадо (Меса, 46), І. Санчес (Тоні, 61), Гвардіола (Леон, 61), Ануар (Арройо, 76)

Попередження: Мончу, Х. Санчес, Кіке

Огляд матчу:

Зазначимо, що Роберт Левандовскі оформляє дубль вже в другому матчі за "Барселону" поспіль. Нападник збірної Польщі став першим гравцем каталонської команди, кому в XXI столітті вдалося забити чотири м'ячі в стартових трьох іграх чемпіонату Іспанії. Про це повідомляє Opta.

Серед футболістів всіх клубів Ла Ліги останній раз подібне вдавалося Радамелю Фалькао - колумбійський форвард в 2011 році зміг успішно дебютувати за мадридський "Атлетіко".

На даний момент "Барселона" займає третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи в своєму активі сім очок.

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