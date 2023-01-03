"Ліверпуль" вперше з 1938 року програв "Брентфорду".

У понеділок, 2 січня, відбувся перший матч 19-го туру чемпіонату Англії з футболу. На стадіоні "Брентфорд Ком'юніті" зустрічалися "Брентфорд" і "Ліверпуль".

Поєдинок завершився сенсаційною перемогою господарів поля з рахунком 3:1.

Рахунок був відкритий на 19-й хвилині - захисник "Ліверпуля" Ібраїма Конате відправив м'яч у свої ворота після навісу Мбемо.

Наприкінці першого тайму Йоан Вісса зміцнив перевагу "бджіл". Мбемо набрав швидкість на правому фланзі і катнув м'яч трохи назад на Матіаса Йєнсена. Той навісив справа в центр штрафного на Вісса, який пробив головою в дальній кут.

У другому таймі Алексу Окслейд-Чемберлену все ж вдалося скоротити різницю на табло. Трент Александер-Арнольд здорово навісив справа в центр штрафного, де Окслейд-Чемберлен виграв позицію і головою з близької відстані відправив м'яч у лівий кут воріт.

За шість хвилин до кінця основного часу Мбемо відправив третій м'яч у сітку воріт "Ліверпуля".

Рахунок у цій грі міг би бути і набагато більшим, проте суддя скасував два голи "Брентфорда" після перегляду VAR.

"Брентфорд" - "Ліверпуль" - 3:1

Голи: Конате, 19 (аг), Вісса, 42, Мбемо, 84 - Окслейд-Чемберлен, 50

"Брентфорд": Рая, Йоргенсен, Піннок, Мі, Расмуссен, Йєнсен (Дасілва, 74), Норгорд, Янельт (Годдос, 87), Генрі (Серенсен, 90+6), Мбемо (Канос, 87), Вісса (Льюїс-Поттер, 74)

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк (Матіп, 46), Цімікас (Робертсон, 46), Елліотт (Кейта, 46), Фабіньо, Тіаго, Салах, Нуньєс, Окслейд-Чемберлен (Джонс, 83)

Попередження: Йоргенсен - Елліотт, Тьяго, Нуньєс

Огляд матчу:

Додамо, що у складі "Брентфорда" виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк. Однак на цей матч екс-гравець "Дніпра-1" не потрапив до заявки.

Варто відзначити, що "Ліверпуль" програв "Брентфорду" вперше з 1938 року. Останній раз "червоні" поступилися "бджолам" 19 листопада 1938 року - тоді "Брентфорд" переміг з рахунком 2:1. З того часу клуби зустрічалися вісім разів. Мерсисайдці виграли шість матчів, два рази команди зіграли внічию.

Завдяки цій перемозі "Брентфорд" піднявся на сьоме місце, заробивши 26 очок. Команда Юргена Клоппа розташовується на шостому місці в АПЛ після 17 ігор. Вона набрала 28 очок.

У наступному турі "Брентфорд" зіграє проти "Борнмута", а "Ліверпуль" поміряється силами з "Брайтоном". Обидва матчі заплановані на 14 січня.

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