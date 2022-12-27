"Ліверпуль" піднявся на шосте місце в турнірній таблиці АПЛ.

У понеділок, 26 грудня, відбувся поєдинок 17-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Астон Вілла" приймала "Ліверпуль".

Зустріч проходила на стадіоні "Вілла Парк" і завершилася перемогою команди Юргена Клоппа з рахунком 3:1.

Футболісти "Ліверпуля" відкрили рахунок у дебюті матчу - на 5-й хвилині гол з передачі Ендрю Робертсона забив Мохамед Салах. На 37-й хвилині Вірджил ван Дейк подвоїв перевагу "червоних", гольова передача на рахунку Салаха.

Господарі зуміли відродити інтригу в матчі - Оллі Уоткінс скоротив відставання "Астон Вілли" в рахунку на 59-й хвилині. Однак, на 81-й хвилині Стефан Байчетіч забив третій м'яч "Ліверпуля" і команда Юргена Клоппа взяла три очки в цій грі.

"Астон Вілла" - "Ліверпуль" - 1:3

Голи: Уоткінс, 59 - Салах, 5, Ван Дейк, 37, Байчетіч, 81

"Астон Вілла": Ольсен, Янг, Конса, Мінгс, Дінь, Макгінн, Камара (Коутіньо, 86), Дуглас Луїс, Буендія (Інгс, 86), Бейлі (Дендонкер, 86), Уоткінс

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнольд (Гомес, 79), Матіп, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Байчетіч, 79), Фабіньо, Тіаго (Кейта, 67), Салах, Нуньєс (Доук, 88), Окслейд-Чемберлен (Елліотт, 67)

Огляд матчу:

"Ліверпуль" зіграв 15 матчів у поточному сезоні АПЛ, в яких набрав 25 очок. Команда Юргена Клоппа займає 6-е місце в турнірній таблиці чемпіонату. "Астон Вілла" з 18 балами йде на 12-му рядку.

У наступному турі АПЛ "Ліверпуль" зіграє проти "Лестера" 30 грудня, а "Астон Вілла" 1 січня 2023 року поміряється силами з "Тоттенхемом".

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