Голи Холанда, Мареза і Аке принесли "городянам" перемогу над "червоними".

У четвер, 22 грудня, в рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги "Манчестер Сіті" зустрічався з "Ліверпулем".

Поєдинок команд проходив на стадіоні "Етіхад" і завершився перемогою "городян" з рахунком 3:2.

Рахунок був відкритий на 10-й хвилині зустрічі - гол забив норвезький форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд. Через 10 хвилин ворота господарів вразив форвард "Ліверпуля" Фабіу Карвалью.

Відразу після перерви команди продовжили обмінюватися голами. Алжирський вінгер Ріяд Марез на 47-й хвилині знову вивів "городян" вперед. Але їх радість тривала недовго, так як вже в наступній же атаці Мохамед Салах відновив паритет.

На 58-й хвилині зустрічі команда Хосепа Гвардіоли знову отримала перевагу - ворота "Ліверпуля" вразив захисник Натан Аке після передачі Кевіна де Брюйне.

"Манчестер Сіті" - "Ліверпуль" - 3:2

Голи: Холанд, 10, Марез, 47, Аке, 58 - Карвалью, 20, Салах, 48

"Манчестер Сіті": Ортега, Льюїс, Аканджі (Стоунз, 61), Ляпорт, Аке, Де Брюйне, Родрі, Гюндоган (Сілва, 88), Марез, Холанд (Фоден, 73), Палмер (Гріліш, 73)

"Ліверпуль": Келлехер, Мілнер (Філліпс, 38), Матіп, Гомес, Е. Робертсон, Тіаго (Кейта, 70), Байчетіч (Фабіньо, 46), Елліотт (Хендерсон, 57), Салах, Нуньєс, Карвальо (Окслейд-Чемберлен, 46)

Попередження: Родрі - Байчетіч, Фабіньо, Кейта

Огляд матчу:

Додамо, що днем раніше були зіграні ще сім матчів 1/8 фіналу Кубка ліги. Таким чином, "Манчестер Сіті" став останнім учасником чвертьфіналу турніру.

Напередодні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка англійської ліги.

Кубок ліги. 1/4 фіналу

"Ноттінгем" - "Вулвергемптон"

"Саутгемптон" - "Манчестер Сіті"

"Ньюкасл" - "Лестер"

"Манчестер Юнайтед" - "Чарльтон"

Поєдинки 1/4 фіналу Кубка англійської ліги відбудуться 10 січня наступного року.

Нагадаємо, чинним переможцем Кубка ліги є "Ліверпуль". У фіналі турніру сезону 2021/2022 команда Юргена Клоппа перемогла лондонський "Челсі".

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