Ерлінг Холанд / фото twitter.com/ManCity

У середу, 14 вересня, відбувся матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому "Манчестер Сіті" приймав на своєму полі дортмундську "Боруссію". Зустріч проходила на стадіоні "Етіхад".

У першому таймі команди відзначитися не змогли. У другому таймі, на 56-й хвилині матчу, півзахисник дортмундців Джуд Беллінгем вивів свою команду вперед завдяки гольовій передачі Марко Ройса.

Лише в кінцівці зустрічі "городяни" змогли зрівняти рахунок - на 80-й хвилині відзначився Джон Стоунз після пасу Кевіна де Брюйне. Через чотири хвилини норвезький нападник Ерлінг Холанд засмутив свою колишню команду і вивів "Манчестер Сіті" вперед, гольову передачу на свій рахунок записав захисник Жоау Канселу. 

Відео дня

Нагадаємо, саме з "Боруссії" Дортмунд Ерлінг Холанд перейшов в "Манчестер Сіті". Норвежець не став святкувати гол у ворота своєї колишньої команди. 

"Манчестер Сіті" - "Боруссія" Дортмунд - 2:1

Голи: Стоунз, 80, Холанд, 84 - Беллінгем, 56

"Манчестер Сіті": Едерсон, Стоунз, Аке, Аканджі, Жоау Канселу, Гюндоган (Бернарду Сілва, 58), де Брюйне, Родрі, Гріліш (Фоден, 58), Марез (Альварес, 58), Холанд (Філліпс, 90)

"Боруссія" Д: Майєр, Меньє, Хуммельс, Зюле, Геррейру, Джан, Озджан (Мукоко, 88), Беллінгем, Ройс, Рейна (Мален, 62), Модест (Шлоттербек, 78)

Попередження: Родрі, Мален, Озджан, Фоден, Меньє

Огляд матчу:

Варто відзначити, що головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола залишився незадоволений грою своїх підопічних, незважаючи на перемогу. 

Хосеп Гвардіола / фото REUTERS

"Останнім часом ми звикли до камбеків. Мені це не подобається. Сьогодні ми грали не на тій передачі. Ніякої агресії. Ми були пасивні. У той момент, коли ми випустили Філа Фодена, Бернарду Сілву і Хуліана Альвареса, ми змінили темп і забили два відмінних голи.

Я майже впевнений, що при такій грі в першому таймі у Джона Стоунза не вистачило б сміливості спробувати його удар, але у нас був ритм і імпульс. Добре, що це сталося. Це було виключно. Я так радий за нього", - наводить слова Гвардіоли BBC.

Після двох турів в активі "Манчестер Сіті" 6 набраних очок. "Городяни" лідирують у групі G. на другій позиції йде "Боруссія" з 3 балами. У "Копенгагена" і "Севільї" по 1 набраному балу. 

Вас також можуть зацікавити новини: