Ерлінг Холанд не став святкувати свій гол у ворота "Боруссії" Дортмунд.

У середу, 14 вересня, відбувся матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому "Манчестер Сіті" приймав на своєму полі дортмундську "Боруссію". Зустріч проходила на стадіоні "Етіхад".

У першому таймі команди відзначитися не змогли. У другому таймі, на 56-й хвилині матчу, півзахисник дортмундців Джуд Беллінгем вивів свою команду вперед завдяки гольовій передачі Марко Ройса.

Лише в кінцівці зустрічі "городяни" змогли зрівняти рахунок - на 80-й хвилині відзначився Джон Стоунз після пасу Кевіна де Брюйне. Через чотири хвилини норвезький нападник Ерлінг Холанд засмутив свою колишню команду і вивів "Манчестер Сіті" вперед, гольову передачу на свій рахунок записав захисник Жоау Канселу.

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Нагадаємо, саме з "Боруссії" Дортмунд Ерлінг Холанд перейшов в "Манчестер Сіті". Норвежець не став святкувати гол у ворота своєї колишньої команди.

"Манчестер Сіті" - "Боруссія" Дортмунд - 2:1

Голи: Стоунз, 80, Холанд, 84 - Беллінгем, 56

"Манчестер Сіті": Едерсон, Стоунз, Аке, Аканджі, Жоау Канселу, Гюндоган (Бернарду Сілва, 58), де Брюйне, Родрі, Гріліш (Фоден, 58), Марез (Альварес, 58), Холанд (Філліпс, 90)

"Боруссія" Д: Майєр, Меньє, Хуммельс, Зюле, Геррейру, Джан, Озджан (Мукоко, 88), Беллінгем, Ройс, Рейна (Мален, 62), Модест (Шлоттербек, 78)

Попередження: Родрі, Мален, Озджан, Фоден, Меньє

Огляд матчу:

Варто відзначити, що головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола залишився незадоволений грою своїх підопічних, незважаючи на перемогу.

"Останнім часом ми звикли до камбеків. Мені це не подобається. Сьогодні ми грали не на тій передачі. Ніякої агресії. Ми були пасивні. У той момент, коли ми випустили Філа Фодена, Бернарду Сілву і Хуліана Альвареса, ми змінили темп і забили два відмінних голи.

Я майже впевнений, що при такій грі в першому таймі у Джона Стоунза не вистачило б сміливості спробувати його удар, але у нас був ритм і імпульс. Добре, що це сталося. Це було виключно. Я так радий за нього", - наводить слова Гвардіоли BBC.

Після двох турів в активі "Манчестер Сіті" 6 набраних очок. "Городяни" лідирують у групі G. на другій позиції йде "Боруссія" з 3 балами. У "Копенгагена" і "Севільї" по 1 набраному балу.

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