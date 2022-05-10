"Манчестер Сіті" офіційно повідомив про те, що досяг угоди з "Боруссією" Дортмунд щодо трансферу Ерлінга Холанда.
Норвезький форвард стане гравцем чемпіонів Англії з 1 липня 2022 року. Раніше у ЗМІ була інформація про те, що "містяни" скористалися клаузулою в контракті Холанда й викупили 21-річного нападника за суму приблизно 70 мільйонів євро.
Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Холанда в 150 млн євро. Більший цінник висить лише на Кіліані Мбаппе - 160 млн євро.
Зауважимо, що батько Ерлінга, Альф-Інге Холанд, теж був професійним футболістом й захищав кольори "Манчестер Сіті" з 2000 по 2003 рік.
Ерлінг Холанд: кар'єра суперзірки
У грудні 2019 року Холанд перейшов до "Боруссії" з австрійського "Зальцбурга" й дебютував за дортмундський клуб, забивши три голи за 23 хвилини.
30 травня 2019 року Холанд забив 9 голів за молодіжну збірну Норвегії в поєдинку ЧС проти Гондурасу.
Перші сто голів у кар'єрі Холанд забив швидше, ніж Кріштіану Роналду й Лео Мессі.
У квітні цього року Холанд встановив ще один крутий рекорд Бундесліги: ніхто швидше за нього не досягав позначки у 58 забитих голів в турнірі. Норвежцю знадобилося всього 63 матчі для цього.
В поточному сезоні Бундесліги на рахунку Ерлінга 21 гол та 7 асистів у 23 матчах.