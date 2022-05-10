Ерлінг Холанд продовжить свою кар'єру на Туманному Альбіоні.

"Манчестер Сіті" офіційно повідомив про те, що досяг угоди з "Боруссією" Дортмунд щодо трансферу Ерлінга Холанда.

Норвезький форвард стане гравцем чемпіонів Англії з 1 липня 2022 року. Раніше у ЗМІ була інформація про те, що "містяни" скористалися клаузулою в контракті Холанда й викупили 21-річного нападника за суму приблизно 70 мільйонів євро.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Холанда в 150 млн євро. Більший цінник висить лише на Кіліані Мбаппе - 160 млн євро.

Зауважимо, що батько Ерлінга, Альф-Інге Холанд, теж був професійним футболістом й захищав кольори "Манчестер Сіті" з 2000 по 2003 рік.

Ерлінг Холанд: кар'єра суперзірки