Ерлінг Холанд відзначився 10 забитими голами в 6 матчах чемпіонату Англії.

У суботу, 3 вересня, в матчі шостого туру чемпіонату Англії з футболу "Астон Вілла" приймала "Манчестер Сіті". Гра проходила на стадіоні "Вілла Парк" в Бірмінгемі і завершилася внічию.

Рахунок на 50-й хвилині відкрив нападник "городян" Ерлінг Холанд. Однак на 74-й хвилині "Астон Віллі" вдалося відігратися-відзначився нападник Леон Бейлі з передачі хавбека Джейкоб Ремсі. "Манчестер Сіті" домінував за часом володіння м'ячем - 73% на 27%, але перемогу здобути так і не зміг.

"Астон Вілла" - "Манчестер Сіті" - 1:1

Голи: Бейлі, 74 - Холанд, 50

"Астон Вілла": Мартінес, Кеш (Янг, 27), Мінгз, Конса, Дінь, Макгінн (Коутіньо, 65), Камара, Дуглас Луїс, Ремзі, Уоткінс, Бейлі

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер (Аке, 80), Стоунз, Рубен Діаш, Жоау Канселу, Гюндоган, де Брюйне, Родрі, Бернарду Сілва (Марез, 73), Фоден, Холанд

Попередження: Кеш, Дінь

Огляд матчу:

Гол у матчі проти "Астон Вілли" став 10-м для нападника "городян" Ерлінга Холанда в 6 стартових матчах чемпіонату Англії.

Норвежець повторив рекорд колишнього форварда "Ковентрі" Мікі Квінна як футболіста, який найшвидше забив 10 м'ячів у турнірі. Він був встановлений в грудні 1992 року.

Після п'яти турів у "Манчестер Сіті" 14 набраних очок, у "Астон Вілли" - 4. У наступному матчі "Астон Вілла" зіграє з "Лестер Сіті", а "Манчестер Сіті" поміряється силами з "Тоттенхемом".

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