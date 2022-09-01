Ерлінг Холанд забив вже 9 голів у 5 стартових турах АПЛ.

У середу, 31 серпня, на стадіоні "Етіхад" відбувся матч 5-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Манчестер Сіті" приймав "Ноттінгем Форест".

Гра завершилася розгромною перемогою "городян" з рахунком 6:0.

Господарі поля зуміли забити вже на початку матчу – на 12-й хвилині відзначився нападник Ерлінг Холанд. На 23-й і 38-й норвежець зумів забити ще два м'ячі, завдяки чому оформив хет-трик у грі.

На 50-й хвилині захисник Жоау Канселу зумів зміцнити перевагу гостей. На 65-й хвилині нападник Хуліан Альварес забив свій дебютний гол в АПЛ, а на 87-й оформив дубль і встановив підсумковий рахунок матчу.

"Манчестер Сіті" - "Ноттінгем Форест" - 6:0

Голи: Холанд, 12, 23, 38, Канселу, 50, Альварес, 65, 87

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер, Стоунз (Льюїс, 75), Діаш, Канселу (Гомес, 68), Сілва, Родрі (Марез, 55), Гюндоган, Альварес, Фоден (Палмер, 55), Холанд (Де Брюйне, 68)

"Ноттінгем": Хендерсон, Лоді (Тоффоло, 69), Маккена, Куяте, Воррелл, Вільямс, Фройлер, О'брайен, Єйтс (Колбек, 69), Гіббс-Вайт (Бонавентуре, 58), Джонсон (Авонійі, 58)

Попередження: Бонавентуре

Огляд матчу:

Варто відзначити, що завдяки хет-трику в матчі з "Ноттінгем Форест" нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд побив рекорд за забитими голами в перших п'яти матчах, проведених в рамках АПЛ. Як повідомляє Opta Sport, норвежець зумів побити досягнення Міккі Куїнна і Серхіо Агуеро, у яких було по вісім голів.

На рахунку Холанда вже 9 забитих голів у п'яти стартових турах АПЛ.

За підсумками цієї зустрічі "Манчестер Сіті" набирає 13 очок і продовжує гонитву за лондонським "Арсеналом". У "Ноттінгем Форест" залишається лише чотири очки після п'яти проведених турів.

У наступному турі "Ман Сіті" зіграє проти "Астон Вілли" на виїзді. Гра запланована на 3 вересня. "Ноттінгем" цього ж дня в рамках 6 туру АПЛ зустрінеться з "Борнмутом".

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