Юрген Клопп вперше виграв даний трофей.

30 липня відбувся матч за Суперкубок Англії-2022, де чинний чемпіон "Манчестер Сіті" поступився чинному володарю Кубка Англії "Ліверпулю".

Рахунок відкрив Трент Александер-Арнольд, який дуже красиво вразив ворота Едерсона після пасу Мохамеда Салаха. У другому таймі "містяни" відновили паритет зусиллями новачка Хуліана Альвареса. 22-річний аргентинський форвард зміг забити у своїй дебютній грі, чого не можна сказати про ще одного дебютанта Ерлінга Холанда, котрий провів на полі всі 90 хвилин і відзначитися не зміг. Зауважимо, що Альварес вийшов на заміну лише на 58-й хвилині.

Переможний м'яч з пенальті забив Салах, а у компенсований арбітром час крапку поставив Дарвін Нуньєс - 3:1. Уругвайський форвард дебютував за "Ліверпуль" вдало.

"Ліверпуль" - "Манчестер Сіті" - 3:1

Голи: Александер-Арнольд 21, Салах 83 (пен.), Нуньєс 90+4 – Альварес 70

"Ліверпуль": Адріан – Александер-Арнольд (Мілнер 74), Матіп, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон (Елліотт 74), Фабіньо, Тьяго (Кейта 85) – Салах (Джонс 90+6), Фірміно (Нуньєс 59), Діас (Карвалью 90)

"Манчестер Сіті": Едерсон – Вокер, Діаш, Аке, Канселу – Де Брюйне (Ґюндоган 73), Родрі, Сілва – Марез (Альварес 58), Голанд, Ґріліш (Фоден 58)

Додамо, що Юрген Клопп вперше привів "Ліверпуль" до перемоги у Суперкубку Англії. Востаннє мерсисайдці брали Суперкубок Англії у 2006 році.

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