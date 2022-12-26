"Тоттенхем" несподівано втратив очки в поєдинку 17-го туру АПЛ з "Брентфордом".

У понеділок, 26 грудня, відбувся перший матч після паузи на ЧС-2022 у чемпіонаті Англії з футболу. В рамках 17-го туру АПЛ зустрічалися "Брентфорд" і "Тоттенхем".

Поєдинок вийшов досить видовищним і завершився внічию з рахунком 2:2.

Рахунок у грі був відкритий на 15-й хвилині зустрічі-голом у ворота "шпор" відзначився півзахисник господарів Віталі Янельт. На 54-й хвилині форвард "Брентфорда" Айван Тоні забив другий м'яч своєї команди після передачі Крістіана Норгорда. Через 11 хвилин нападник "Тоттенхема" Харрі Кейн відіграв один м'яч, а незабаром півзахисник збірної Данії П'єр-Еміль Хейбьєрг зрівняв рахунок у поєдинку.

"Брентфорд" - "Тоттенхем" - 2:2

Голи: Янельт, 15, Тоні, 53 - Кейн, 63, Хейбьєрг, 75

"Брентфорд": Рая, Занка, Піннок, Мі, Расмуссен, Йєнсен (Годдос, 67), Норгорд (Дасілва, 82), Янельт, Генрі, Мбемо (Вісса, 82), Тоні

"Тоттенхем": Форстер, Танганга (Д. Санчес, 67), Лангле (Девіс, 90+5), Дайєр, Догерті, Біссума, Хейбьєрг, Перішич, Кулусевскі, Кейн, Сон

Попередження: Йєнсен, Тоні, Мбемо - Біссума

Огляд матчу:

Відзначимо, що в складі "Брентфорда" виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк. Однак на цей матч екс-гравець" Дніпра-1 " не потрапив до заявки.

Після 17-ти турів в активі "Тоттенхема" 30 набраних очок. Команда Антоніо Конте займає четверте місце в турнірній таблиці АПЛ. "Брентфорд" заробив 20 очок і йде на 9-й позиції.

У наступному турі АПЛ "Брентфорд" зіграє проти "Вест Хема" 30 грудня, а "Тоттенхем" 1 січня вже наступного року поміряється силами з "Астон Віллою".

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