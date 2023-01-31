"Евертон" очолив колишній тренер "Бернлі" Шон Дайч.

Відомий англійський фахівець Шон Дайч призначений новим головним тренером "Евертона".

Про це ліверпульський клуб оголосив на своєму офіційному сайті. Дайч замінить на цій посаді Френка Лемпарда, який раніше був звільнений через незадовільні результати команди.

Повідомляється, що Дайч підписав контракт з "ірисками" на два з половиною роки.

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Свій перший матч на посаді тренера "Евертона" наставник проведе в рамках 22-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Арсенала". Гра відбудеться в суботу, 4 лютого.

Останнім місце роботи Дайча був "Бернлі", який зараз виступає в Чемпіоншипі.

Дайч був рекордсменом серед усіх діючих наставників клубів АПЛ за тривалістю роботи в елітному дивізіоні.

Тренер очолив "Бернлі" ще восени 2012 року і став головним творцем одного з найуспішніших періодів в історії клубу. Дайч двічі вивів команду в Прем'єр-лігу (2013 і 2016), під його керівництвом "Бернлі" завоював путівку в єврокубки вперше за 51 рік.

Нагадаємо, кольори "Евертона" захищає український футболіст Віталій Миколенко. За період роботи Френка Лемпарда українець закріпився в основному складі "Евертона". За цей час Віталій зіграв у 35 матчах "ірисок" у всіх турнірах.

Наскільки довірятиме Миколенку місце в основному складі "Евертона" Шон Дайч покаже час.

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