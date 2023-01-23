Френк Лемпард протримався на посаді тренера "Евертона" трохи менше року.

Англійський "Евертон", кольори якого захищає захисник збірної України Віталій Миколенко, відправив у відставку головного тренера команди Френка Лемпарда.

Інформацію про звільнення 44-річного спеціаліста підтвердив офіційний сайт ліверпульського клубу.

"Прихильність і відданість Френка та його команди були зразковими протягом усього перебування в клубі, але останні результати та поточна позиція в лізі означали, що це важке рішення потрібно було прийняти. Бажаємо Френку та всій його команді удачі у їхніх майбутніх матчах.

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Клуб приступив до пошуку нового менеджера і в належний час повідомить оновлену інформацію про призначення. Пол Тейт і Лейтон Бейнс будуть проходити навчання до тих пір, поки не буде призначений новий менеджер", - йдеться в офіційній заяві клубу.

Френк Лемпард був призначений на посаду головного тренера "Евертона" 31 січня 2022 року.

Під його керівництвом "іриски" провели 44 матчі у всіх турнірах, з яких виграли тільки 12 поєдинків і зазнали 24 поразки.

За підсумками минулого сезону "ірискам" вдалося зберегти місце в АПЛ. "Евертон" завершив чемпіонат на 16-му місці, відірвавшись від зони вильоту лише на 4 очки.

У поточному сезоні АПЛ команда здобула всього три перемоги (найменше кількість перемог серед усіх команд), а в останніх восьми зустрічах зіграла двічі внічию і поступилася в інших шести матчах.

Варто відзначити, що за період роботи Френка Лемпарда в основному складі "Евертона" закріпився український захисник Віталій Миколенко. За цей час українець зіграв у 35 матчах "ірисок" у всіх турнірах.

За інформацією talkSPORT, в якості основних кандидатів на зміну Лемпарду керівництво "Евертона" розглядає Марсело Б'єльсу і Шона Дайча.

Б'єльса раніше очолював "Лідс Юнайтед". Завдяки йому клуб зумів повернутися в АПЛ через 16 років після вильоту.

Шон Дайч раніше тренував "Бернлі", який в даний момент знаходиться в Чемпіоншипі. Він провів у клубі 10 років і був звільнений у лютому 2022 року. Під його керівництвом команда двічі поверталася в Прем'єр-лігу, а також займала найвище для себе сьоме місце, завдяки чому брала участь в Лізі Європи.

Крім того, за чутками, керівництвом "ірисок" розглядаються також Ральф Хазенхюттль і Уейн Руні.

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