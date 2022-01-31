Знаменитий 43-річний британський фахівець Френк Лемпард, який раніше очолював лондонський "Челсі" з 2019 по 2021 рік, став головним тренером "Евертона".
Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.
Клуб прийняв таке рішення після проведених переговорів з іншими фахівцями - екс-тренером "Порту" і "Фенербахче" Вітором Перейрою і нинішнім виконуючим обов'язки головного тренера Данканом Фергюсоном. У підсумку вибір припав саме на Лемпарда.
Угода Лемпарда з "ірисками" розрахована до червня 2024 року. До цього виконуючим обов'язки головного тренера англійського клубу був Данкан Фергюсон.
Читайте такожНезадоволені його грою: європейський клуб виставив на продаж гравця збірної України - ЗМІНагадаємо, кольори "Евертона" захищає український футболіст Віталій Миколенко. Він прийшов до клубу з ініціативи іспанського фахівця Рафаеля Бенітеса, якого керівництво "ірисок" незабаром вирішило відправити у відставку.
Наскільки довірятиме Миколенку місце в основному складі "Евертона" Френк Лемпард покаже час. До слова, найближчий матч ліверпульський клуб зіграє 5 лютого в рамках Кубка Англії проти "Брентфорда".
"Евертон": результати в сезоні
- "Евертон" за весь сезон здобув всього п'ять перемог в АПЛ. Поки команда йде 16-ю в чемпіонаті, всього на чотири очки випереджаючи зону вильоту (при двох матчах у запасі).
- Також "іриски" вилетіли з Кубка ліги на стадії 1/16 фіналу, поступившись у серії пенальті "КПР", і пройшли до четвертого раунду Кубка Англії, де зустрінуться з "Брентфордом".
- Наступний матч в АПЛ "Евертон" проведе 8 лютого проти "Ньюкасла".
Френк Лемпард: гравець і тренер
- Лемпард виступав за "Челсі" в якості гравця з 2001 по 2014 рік. Френк став капітаном і поповнив ряди легенд клубу. Півзахисник провів за лондонців 429 ігор і забив 147 голів.
- Тренерську кар'єру Френк розпочав у "Дербі Каунті". Однак влітку 2019 року очолив "Челсі". В середньому його колектив набирав 1,67 очка за гру. Це найменший показник серед усіх тренерів "Челсі" в еру Абрамовича.
- У січні 2021 року "Челсі" відправив у відставку Лемпарда. Відтоді фахівець перебував без роботи.
- Раніше Лемпард вів переговори з "Крістал Пелас", "Астон Віллою" і "Норвічем", але з різних причин не був призначений ні в один з цих клубів.