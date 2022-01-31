Захисник збірної України працюватиме під керівництвом видатного екс-футболіста.

Знаменитий 43-річний британський фахівець Френк Лемпард, який раніше очолював лондонський "Челсі" з 2019 по 2021 рік, став головним тренером "Евертона".

Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

Клуб прийняв таке рішення після проведених переговорів з іншими фахівцями - екс-тренером "Порту" і "Фенербахче" Вітором Перейрою і нинішнім виконуючим обов'язки головного тренера Данканом Фергюсоном. У підсумку вибір припав саме на Лемпарда.

Угода Лемпарда з "ірисками" розрахована до червня 2024 року. До цього виконуючим обов'язки головного тренера англійського клубу був Данкан Фергюсон.

Читайте такожНезадоволені його грою: європейський клуб виставив на продаж гравця збірної України - ЗМІНагадаємо, кольори "Евертона" захищає український футболіст Віталій Миколенко. Він прийшов до клубу з ініціативи іспанського фахівця Рафаеля Бенітеса, якого керівництво "ірисок" незабаром вирішило відправити у відставку.

Наскільки довірятиме Миколенку місце в основному складі "Евертона" Френк Лемпард покаже час. До слова, найближчий матч ліверпульський клуб зіграє 5 лютого в рамках Кубка Англії проти "Брентфорда".

"Евертон": результати в сезоні

"Евертон" за весь сезон здобув всього п'ять перемог в АПЛ. Поки команда йде 16-ю в чемпіонаті, всього на чотири очки випереджаючи зону вильоту (при двох матчах у запасі).

Також "іриски" вилетіли з Кубка ліги на стадії 1/16 фіналу, поступившись у серії пенальті "КПР", і пройшли до четвертого раунду Кубка Англії, де зустрінуться з "Брентфордом".

Наступний матч в АПЛ "Евертон" проведе 8 лютого проти "Ньюкасла".

Френк Лемпард: гравець і тренер