Віталій Миколенко та Олександр Зінченко зіграли свої не найкращі матчі.

У вівторок, 3 січня, були зіграні чотири матчі в рамках 19-го туру англійської Прем'єр ліги.

У центральному матчі ігрового дня зустрічалися лідери першості - "Арсенал" і "Ньюкасл". Матч цих команд проходив у Лондоні і завершився внічию з рахунком 0:0.

Відзначимо, що український футболіст Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "канонірів" і провів на полі весь поєдинок. Він отримав від статистичного порталу WhoScored оцінку 6,5. Це другий найгірший показник серед усіх футболістів, які були в стартовому складі.

Дуже погано в цьому турі виступила команда українського захисника Віталія Миколенка. "Евертон" на своєму полі з розгромним рахунком програв "Брайтону", який очолює екс-тренер "Шахтаря" Роберто де Дзербі.

У складі гостей голи забивали Мітома, Фергюсон, Марч і Гросс. Єдиний гол "Евертона" забив Грей, реалізувавши пенальті в компенсований час.

Українець Віталій Миколенко провів на полі всі 90 хвилин і отримав за свої старання оцінку 6,16 від порталу WhoScored.

В інших матчах цього ігрового дня "Манчестер Юнайтед" на домашній арені розгромив "Борнмут" з рахунком 3:0, а "Фулхем" на виїзді мінімально обіграв "Лестер".

Результати матчів 19-го туру АПЛ, 3 січня

"Арсенал" - "Ньюкасл" - 0:0

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт (Томіясу, 76), Саліба, Магальянс, Зінченко, Едегор, Партей, Джака, Сака, Нкетіа, Мартінеллі

"Ньюкасл": Поуп, Тріппьєр, Шер, Ботман, Бьорн, Лонгстафф, Гімарайнс, Уіллок (Сент-Максімен, 87), Альмірон (Мерфі, 68), Вілсон (Вуд, 68), Жоелінтон

Огляд матчу:

"Евертон" - "Брайтон" - 1: 4

Голи: Грей, 90+2 (пен) – Мітома, 14, Фергюсон, 51, Марч, 54, Гросс, 57

Огляд матчу:

"Манчестер Юнайтед" - "Борнмут" - 3:0

Голи: Каземіро, 23, Шоу, 49, Рэшфорд, 86

Огляд матчу:

"Лестер" - "Фулхем" - 0:1

Гол: Мітровіч, 17

Огляд матчу:

Незважаючи на втрату очок, "Арсенал" зберігає за собою перше місце в турнірній таблиці АПЛ. В активі "канонірів" 44 набраних очки. "Манчестер Сіті" йде на другій сходинці, відстаючи від "Арсеналу" на 8 балів. "Ньюкасл" продовжує сенсаційно займати третє місце в АПЛ, маючи в своєму активі 35 пунктів.

"Манчестер Юнайтед" набрав 35 балів і піднявся на четверте місце в турнірній таблиці АПЛ. "Фулхем" з 28 очками йде на 7-му рядку. "Брайтон" з 27 балами - восьмий.

В активі "Лестера"17 набраних очок і 13-й рядок в турнірці АПЛ, "Евертон" з 15 балами - на 16-й позиції.

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