Перемогу мадридському гранду принесли голи Федеріко Вальверде і Марко Асенсіо.

У суботу, 18 лютого, відбувся поєдинок 22-го туру чемпіонату Іспанії, в якому мадридський "Реал" протистояв "Осасуні".

Зустріч проходила на стадіоні "Ель Садар" в Памплоні і завершився з рахунком 2:0 на користь "вершкових".

Перший гол у матчі був забитий на 78-й хвилині. Його автором став півзахисник "Реала" Федеріко Вальверде, який відзначився з передачі Вінісіуса Жуніора.

Відео дня

У кінцівці зустрічі бразильський вінгер відзначився сам, але його гол був скасований. Однак на 90+2-й "Реал" все ж забив другий м'яч: відзначився Марко Асенсіо.

"Осасуна" - "Реал" - 0:2

Голи: Вальверде, 78, Асенсіо, 90+2

"Осасуна": Еррера, Монкайола, У. Гарсія, Д. Гарсія, Санчес, Гомес, Торро (Кіке, 86), Р. Гарсія (Морено, 63), Брашанац (Ороц, 72), Абде (Барха, 86), Будімір

"Реал": Куртуа, Начо (Карвахаль, 77), Мілітао, Рюдігер, Алаба, Модріч, Камавінга, Себальос (Асенсіо, 66), Вальверде, Родріго (Альваро, 87), Вінісіус

Попередження: Торро, Монкайола, Гомес - Вінісіус

Огляд матчу:

В активі мадридського "Реала" 51 очко після 22-х зіграних матчів. "Вершкові" посідають друге місце в турнірній таблиці іспанської першості. На першому розташовується "Барселона", у якої 56 очок і матч в запасі.

У наступному турі підопічні Карло Анчелотті зустрінуться з мадридським "Атлетіко" на домашньому стадіоні.

"Осасуна" з 30 очками йде на 10-й позиції. У наступному турі команда зіграє з "Севільєю" в гостях.

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