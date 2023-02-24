Перемогу "червоним дияволам" принесли Фреда і Антоні.

У четвер, 23 лютого, відбувся матч-відповідь плей-офф Ліги Європи між "Манчестер Юнайтед" і "Барселоною".

Гра проходила на знаменитому стадіоні "Олд Траффорд" і завершилася перемогою "червоних дияволів" з рахунком 2:1.

Першими в матчі забили гості-на 18-й хвилині зустрічі польський форвард каталонців Роберт Левандовскі реалізував пенальті.

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На 47-й хвилині "Манчестер Юнайтед" зрівняв рахунок - зробив це півзахисник Фред після передачі Бруну Фернандеша. На 73-й хвилині манкуніанці вийшли вперед у цій зустрічі-гол забив бразильський вінгер Антоні.

"Манчестер Юнайтед" - "Барселона" - 2:1

Голи: Фред, 47, Антоні, 73 - Левандовскі, 18

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Біссака (Далот 67), Варан, Мартінес, Шоу Каземіро, Фред, Рашфорд (Мактоміней 67), Фернандеш, Санчо (Гарначо 67), Вегхорст (Антоні 46)

"Барселона": тер Штеген, Кунде, Араухо (Алонсо 82), Крістенсен, Бальде, Де Йонг, Бускетс, Кессьє, Рафінья (Фаті 75), Левандовскі, Роберто (Торрес 70)

Попередження: Фернандеш 60, Гарначо 78, Каземіро 86 - Кессьє 60, Левандовскі 72, Бускетс 83

Огляд матчу:

Нагадаємо, перший матч на "Камп Ноу" команди зіграли внічию з рахунком 2:2. Таким чином, "Манчестер Юнайтед" за сумою двох матчів переміг "Барселону" і вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

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