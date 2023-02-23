Перша дуель команд на "Камп Ноу" завершилася внічию.

У четвер, 23 лютого, відбудеться матч-відповідь раунду плей-офф Ліги Європи між "Манчестер Юнайтед" і "Барселоною".

Зустріч пройде на легендарному стадіоні "Олд Траффорд" в Англії.

Перший матч команди зіграли тиждень тому на "Камп Ноу". Поєдинок вийшов дуже видовищним і завершився внічию з рахунком 2:2.

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Таким чином, доля путівки в 1/8 фіналу Ліги Європи буде вирішуватися в матчі-відповіді.

Після нічиєї з "Барселоною" підопічні Еріка тен Хага в рамках АПЛ здобули розгромну перемогу над "Лестером" (3:0). Варто відзначити, що "Манчестер Юнайтед" не програє вже 8 матчів поспіль у всіх турнірах. Команда виграла 6 ігор і двічі зіграла внічию.

Завдяки цим результатам "червоні дияволи" піднялися на третє місце в турнірній таблиці АПЛ і стали реальними претендентами на чемпіонський титул. Відставання від лідируючого "Арсеналу" складає всього 5 балів.

"Барселона" також здобула перемогу на внутрішній арені після гри з "МЮ". Каталонський гранд впевнено обіграв "Кадіс" (2:0) і продовжує лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. Відрив від "Реала" становить вісім очок.

Манчестер Юнайтед - Барселона: прогноз

На думку букмекерів, фаворитом матчу-відповіді є "Манчестер Юнайтед".

Так, на перемогу англійського клубу приймаються ставки з коефіцієнтом 2,30. Нічия - 3,50. Перемога каталонського колективу оцінюється коефіцієнтом 3,20.

Аналітики вважають, що матч "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" буде видовищним: тотал більше 2,5 м'яча котирується за 1,86, а тотал менше 2,5 м'яча оцінений аналітиками в 2,01. Якщо зуміють відзначитися обидві команди, зіграє коефіцієнт 1,68. Поставити на те, що як мінімум одному з клубів не вдасться забити, можна за 2,18.

Найбільш імовірним результатом поєдинку в основний час аналітики вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт на даний результат - 6,90.

Прохід "Манчестер Юнайтед" в 1/8 фіналу Ліги Європи оцінений коефіцієнтом 1,66, а "Барселони" - 2,30.

Манчестер Юнайтед - Барселона: трансляція

На території України матч-відповідь "Манчестер Юнайтед" проти "Барселони" в прямому ефірі транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, чинним переможцем турніру є німецький "Айнтрахт" Франкфурт, який у фіналі минулого сезону переміг шотландський "Рейнджерс".

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