Доля путівки в 1/8 фіналу Ліги Європи вирішиться у повторній грі.

У четвер, 16 лютого, був зіграний перший матч плей-офф Ліги Європи між "Барселоною" і "Манчестер Юнайтед".

Поєдинок проходив на знаменитому стадіоні "Камп Ноу" і завершився внічию з рахунком 2:2.

Перший тайм команди зіграли без забитих голів. "Барселона" створила кілька небезпечних моментів біля воріт "червоних дияволів", але реалізувати їх не вдалося.

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У другій половині матчу каталонцям все ж вдалося повести в рахунку - на 50-й хвилині зустрічі відзначився забитим голом Маркос Алонсо. Асистував іспанському захиснику Рафінья.

На 53-й хвилині футболісти "Манчестер Юнайтед" зрівняли рахунок у поєдинку - голом відзначився англійський нападник Маркус Рашфорд.

На 59-й хвилині м'яч рикошетом від захисника "Барселони" Жюля Кунде опинився у воротах каталонців, що дозволило англійському клубу повести в рахунку. Однак, поїхати з "Камп Ноу" переможцями футболістам "Манчестер Юнайтед" все ж не судилося в цей вечір. На 76-й хвилині гол з передачі Кунде забив Рафінья і зрівняв рахунок.

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед" - 2:2

Голи: Алонсо, 50, Рафінья, 76 - Рашфорд, 53, Кунде, 59 аг

"Барселона": тер Штеген, Араухо, Алонсо (Крістенсен, 67), Кунде, Альба (Бальде, 67), Кессьє (Фаті, 67), де Йонг, Педрі (Серджі Роберто, 41), Гаві, Левандовскі, Рафінья (Ферран Торрес, 83)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Біссака, Варан, Шоу, Маласіа, Бруну Фернандеш, Каземіро, Фред, Вегорст, Рашфорд, Санчо (Гарначо, 82)

Попередження: Альба (30), Варан (43), Каземіро (65), Маласія (72), Гаві (73)

Огляд матчу:

Відзначимо, що Маркус Рашфорд став першим з 1999 року футболістом "Манчестер Юнайтед", якому вдалося забити гол на "Камп Ноу".

Останнім таким гравцем був норвезький форвард Уле-Гуннар Сульшер. У тому році у фіналі Ліги чемпіонів сезону 1998/1999 на стадіоні каталонців "Манчестер Юнайтед" здобув перемогу над "Баварією", забивши два голи в самій кінцівці зустрічі - 2:1, відзначилися Тедді Шерінгем і Уле-Гуннар Сульшер.

Ще раніше, в 1998 році, "червоні дияволи" грали з "Барселоною" на "Камп Ноу" і гра завершилася результативною нічиєю - 3:3.

Нагадаємо, матч-відповідь між "Манчестер Юнайтед" і "Барселоною" відбудеться 23 лютого в Англії на стадіоні "Олд Траффорд".

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