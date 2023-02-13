Перемогу "МЮ" принесли голи Маркуса Рашфорда і Алехандро Гарначо.

У неділю, 12 лютого, відбувся поєдинок 23-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Манчестер Юнайтед" на виїзді протистояв "Лідсу".

Матч проходив на стадіоні "Елланд Роуд" і завершився перемогою "червоних дияволів" з рахунком 2:0.

Перший гол у матчі на 80-й хвилині з передачі Люка Шоу забив нападник гостей Маркус Рашфорд. Через п'ять хвилин аргентинський півзахисник "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо з передачі Ваута Вегорста подвоїв перевагу "червоних дияволів".

"Лідс" - "Манчестер Юнайтед" - 0:2

Голи: Рашфорд, 80, Гарначо, 85

"Лідс": Мельє, Фірпо, Вебер, Кох, Ейлінг, Адамс, Маккенні (Грінвуд 86), Ньонто, Гаррісон (Ааронсон 73), Саммервілль, Бамфорд (Рюттер 58)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Маласіа (Мартінес 61), Шоу, Магуайр, Далот (Ван-Біссака 73), Фред, Забітцер, Рашфорд (Еланга 90+1), Фернандеш, Санчо (Гарначо 61), Вегорст

Попередження: Фірпо, 18, Маккенні, 40 - Фред, 21

Огляд матчу:

Додамо, що ця гра також запам'яталася історичним рекордом воротаря "червоних дияволів" Давида Де Хеа. Іспанець у віці 32 років і 97 днів став наймолодшим голкіпером, який зіграв 400 поєдинків в АПЛ.

Крім того, Давид де Хеа наздогнав колишнього воротаря "Манчестер Юнайтед" Петера Шмейхеля за кількістю "сухих" матчів. У обох голкіперів кількість матчів "на нуль" - 178. Третє місце в цьому списку займає Александр Степні - 174 матчі.

Після 23-х турів "Манчестер Юнайтед" займає третє місце в турнірній таблиці АПЛ. В активі "червоних дияволів" 46 набраних очок. "Лідс Юнайтед" знаходиться на 17-му рядку, заробивши 19 балів після 22 ігор. Лідирує в турнірній таблиці англійської першості "Арсенал", в активі якого 51 бал. Другий рядок у "Манчестер Сіті" - 48 балів.

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