Перемогу "МЮ" принесли голи Рашфорда, Вегхорста і Фернандеша.

У середу, 25 січня, відбувся перший матч 1/2 фіналу Кубка англійської ліги, в якому "Ноттінгем Форест" грав з "Манчестер Юнайтед".

Зустріч пройшла на стадіоні "Сіті Граунд" і завершилася розгромною перемогою "червоних дияволів".

Дуель почалася з ефектного сольного проходу Рашфорда, що завершився голом у ближній кут. Варто відзначити, що для англійця цей м'яч став вже 10-м у всіх турнірах після відновлення клубного сезону.

На 24-й хвилині "Ноттінгем Форест" зрівняв рахунок, проте судді переглянули повтор за допомогою системи VAR, після чого скасували взяття воріт через зафіксований офсайд.

На 45-й хвилині "червоні дияволи" зміцнили свою перевагу завдяки дебютному голу Ваута Вегорста після переходу в "МЮ". На 89-й хвилині красивим голом після передачі Ентоні Еланги відзначився Бруну Фернандеш, поставивши крапку в цій грі.

"Ноттінгем Форест" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3

Голи: Рашфорд, 6, Вегхорст, 45, Фернандеш, 89

"Ноттінгем Форест": Хеннесі, Ор'є, Уоррелл, Маккенна, Лоді (Вільямс, 73), Данілу (Колбек, 57), Фройлер, Скарпа (Лінгард, 64), Джонсон, Гіббс-Вайт (О'Брайєн, 73), Саррідж (Боннавентуре, 64)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Маласія, Мартінес, Ліндельоф, Ван-Біссака, Еріксен (Фред, 71), Каземіро, Рашфорд, Фернандеш, Антоні (Пеллістрі, 71), Вегхорст (Еланга, 85)

Попередження: Пеллістрі

Огляд матчу:

Гра-відповідь 1/2 фіналу Кубка ліги пройде на стадіоні "Олд Траффорд" 1 лютого і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

За другу путівку у фінал Кубка англійської ліги між собою змагаються "Саутгемптон" і "Ньюкасл". Перший поєдинок цих команд завершився перемогою "сорок" з рахунком 1:0.

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