"Арсенал" продовжує утримувати лідерство в англійській першості.

У неділю, 22 січня, в рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги зустрічалися "Арсенал" і "Манчестер Юнайтед".

Гра проходила на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні і завершилася з рахунком 3:2 на користь "канонірів".

У першому таймі, на 17-й хвилині, рахунок відкрив форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд. На 24-й хвилині "Арсенал" відігрався зусиллями нападника Едді Нкетіа. На 53-й хвилині півзахисник Букайо Сака вивів господарів вперед, точно пробивши в дальній нижній кут воріт де Хеа з-за штрафного. Через шість хвилин аргентинський захисник "Манчестер Юнайтед" Лісандро Мартінес ударом головою зрівняв рахунок.

Переможний м'яч "Арсеналу" на 90-й хвилині забив Нкетіа, оформивши дубль.

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" - 3:2

Голи: Нкетіа, 24, 90, Сака, 53 - Рашфорд, 17, Мартінес, 59

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт (Томіясу, 46), Саліба, Габріель, Зінченко, Едегор (Холдінг, 90+3), Парті, Джака, Сака, Нкетіа, Мартінеллі (Троссард, 82)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Біссака, Варан (Гарначо, 90+2), Мартінес, Шоу, Еріксен, МакТоміней, Антоні (Фред, 71), Фернандеш, Рашфорд, Вегхорст

Попередження: Уайт - Антоні, Шоу

Огляд матчу:

Відзначимо, що український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко вийшов на матч проти "червоних дияволів" в стартовому складі і провів повний поєдинок.

Українець взяв участь у двох гольових атаках своєї команди. Портал WhoScored поставив йому оцінку 6.6 - це другий кращий показник серед всіх гравців лінії захисту, які вийшли в старті.

Олександр зробив 2 відбори, один раз пробив по воротах і мав 88% точності передач.

"Арсенал" займає перше місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 50 очок. "Манчестер Юнайтед" знаходиться на четвертій сходинці, заробивши 39 балів.

У наступному турі АПЛ "Арсенал" 4 лютого зіграє проти "Евертона" на виїзді, а "Манчестер Юнайтед" зустрінеться з "Крістал Пелас".

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