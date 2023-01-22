"Арсенал" спробує взяти реванш за поразку від "МЮ" в матчі першого кола.

У неділю, 22 січня, відбудеться центральний поєдинок 21-го туру англійської Прем'єр ліги, в якому "Арсенал" зіграє проти "Манчестер Юнайтед".

Зустріч пройде на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні.

Обидва колективи підходять до цього матчу в хорошій ігровій формі. І "Манчестер Юнайтед, і "Арсенал", здобули по 4 перемоги в останніх п'яти іграх, зігравши по одному разу внічию.

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В останній своїй грі в рамках АПЛ "червоні дияволи" зіграли внічию з "Крістал Пелас" (1:1). "Арсенал" свій останній матч першості Англії виграв - "каноніри " розбили "Тоттенхем".

Поєдинок першого кола АПЛ між цими колективами завершився перемогою "Манчестер Юнайтед" (3:1). Два голи в тій зустрічі у складі команди Еріка тен Хага забив Маркус Рашфорд, ще один м'яч в активі Антоні. Єдиний гол "канонірів" забив Букайо Сака.

Примітно, що ця поразка досі є єдиним фіаско "Арсеналу" в нинішньому сезоні АПЛ.

"Каноніри" за 18 зіграних матчів набрали 47 очок і лідирують в турнірній таблиці. "Манчестер Юнайтед" з 39 балами йде на 4-й позиції.

Арсенал - Манчестер Юнайтед: прогноз

Аналітики вважають лондонський "Арсенал" явним фаворитом цієї дуелі.

Ставки на перемогу "канонірів" в букмекерських конторах приймають з коефіцієнтом 1,88. Тріумф підопічних Еріка тен Хага, в свою чергу, оцінений експертами в 4,10. Ставки на нічию приймаються з коефіцієнтом 3,80.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 1,72. Гол "червоних дияволів" оцінюють в 1,44, а на те, що відзначиться "Арсенал", можна поставити за 1,18.

Найбільш вірогідним результатом матчу "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт - 7,30.

Арсенал - Манчестер Юнайтед: трансляція

На території України пряму трансляцію матчу "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" можна буде подивитися 21 січня на каналі Setanta Sports.

Початок зустрічі - о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, в суботу, 21 січня в поєдинку 21-го туру "Ліверпуль" - "Челсі" у складі "синіх" дебютував український вінгер Михайло Мудрик.

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