Михайло Мудрик став 9-м українцем, який зіграв в чемпіонаті Англії.

У суботу, 21 січня, в рамках 21-го туру АПЛ зустрічалися гранди англійського футболу "Ліверпуль" й "Челсі".

Поєдинок завершився без голів. Але для українського футболу матч вийшов все одно знаковим, адже за "Челсі" дебютував Михайло Мудрик. 22-річний українець вийшов на поле в другому таймі, на 55-й хвилині, і встиг запам'ятатися. Мудрик декілька разів ефектно прийняв м'яча, двічі пробив по воротах суперника, а також чудово пасував партнерам.

Ліверпуль - Челсі - 0:0

Ліверпуль: Аліссон – Е. Робертсон, Гомес, Конате, Мілнер (Александер-Арнольд, 72) – Байцетич (Фабіньо, 82), Алькантара, Кейта (Нуньєс, 62) – Гакпо (Гендерсон, 82), Салах, Елліотт (Джонс, 82)

Челсі: Аррісабалага – Холл (Мудрик, 55), Бадьяшиль, Сілва, Чалоба (Аспілікуета, 81) – Жоржиньйо, Галлагер – Кукурелья, Маунт (Чуквуемека, 81), Зієш – Гаверц (Обамеянг, 81)

Після цього матчу обидві команди мають по 29 очок в турнірній таблиці. Але у "Ліверпуля" є гра в запасі. Лондонці посідають 10-е місце в таблиці, а мерсисайдці йдуть восьмими.

Відео огляд матчу

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гарі Невілл відреагував на дебют Мудрика в АПЛ.

"Побачивши гру Мудрика протягом 10 хвилин, я б не хотів протистояти йому", - написав Невілл у своєму Twitter.

Додамо, що Мудрик став 9-м українцем, який зіграв в чемпіонаті Англії і 2-м українцем, який зіграв за "Челсі". З 2006 по 2009 рік за лондонський гранд виступав Андрій Шевченко.

Нагадаємо, "Челсі" за 100 мільйонів євро придбав Мудрика в донецького "Шахтаря". Михайло був дуже близьким до трансферу в "Арсенал", але "Челсі" виявилися наполегливішими.

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