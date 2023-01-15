Трансфер Мудрика став найдорожчим в історії українського футболу.

Півзахисник національної збірної України з футболу Михайло Мудрик завершив свій перехід з донецького "Шахтаря" в лондонський "Челсі".

Англійський клуб підтвердив закриття угоди з трансферу вінгера "гірників" на своєму офіційному сайті.

Повідомляється, що Михайло Мудрик підписав контракт з "синіми" до літа 2030 року. Зарплата гравця в "Челсі" складе сім з половиною мільйонів євро на рік.

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Join us in welcoming our new number 15, Mykhailo Mudryk! 👏 pic.twitter.com/QiNPzWPNFY — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2023

Згідно з джерелами, сума трансферу становить 70 мільйонів євро в якості основної виплати, ще 30 мільйонів євро "Шахтар" отримає в якості бонусів при активації різних умов під час дії контракту, в тому числі перемога в англійській Прем'єр-лізі і Лізі чемпіонів.

У новому клубі українець гратиме під 15 номером. У "Шахтаря" Мудрик грав під 10-м номером, проте в "Челсі" цей номер зайнятий Крістіаном Пулішичем.

Варто відзначити, що трансфер Мудрика став найдорожчим трансфером українського футболіста в історії. Примітно, що Мудрик за цим показником перевершив легендарного Андрія Шевченка, сума трансферу якого з "Мілана" в "Челсі" склала 43,8 мільйона євро.

Додамо, що довгий час "Арсенал" лідирував у боротьбі за підписання Мудрика, однак буквально за добу "Челсі" перебив останню пропозицію своїх сусідів по Лондону і домовився з керівництвом "Шахтаря", після чого погодив особисті умови з самим гравцем.

Нагадаємо, у складі "Шахтаря" Мудрик провів 44 матчі у всіх турнірах. У футболці донецького клубу він забив 12 голів і віддав 17 асистів.

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