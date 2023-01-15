Михайло Мудрик завершує свій перехід в лондонський "Челсі".

Півзахисник національної збірної України з футболу Михайло Мудрик завершує свій перехід з "Шахтаря" в лондонський "Челсі".

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, в неділю, 15 січня, 22-річний футболіст пройде медогляд в англійському клубі, після чого підпише контракт з "синіми".

Напередодні "Челсі" виступив з офіційною заявою, в якій підтвердив, що Мудрик незабаром приєднається до команди.

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"ФК "Челсі" близький до підписання угоди по Мудрику. "Челсі" обговорює з донецьким "Шахтарем" умови переходу Михайла Мудрика.

Якщо між двома клубами буде досягнута домовленість, то гравець збірної України, який може грати як вінгер або нападник, обговорить особисті умови з "синіми" перед переходом на постійній основі", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті "Челсі".

Також інформацію про переговори щодо трансферу Мудрика в "Челсі" підтвердив і донецький "Шахтар".

"Президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов і співвласник ФК "Челсі" Бехдад Егбалі обговорили перехід Михайла Мудрика в "Челсі". Сторони дуже близькі до трансферу футболіста в лондонський клуб", - йдеться в офіційній заяві української команди.

Крім того, лондонський "Челсі" в офіційних акаунтах клубу в соцмережах і в своєму додатку закликає вболівальників підписатися на Мудрика і відправити для нього послання.

В даний момент пост із закликом про відправку повідомлень для Мудрика набрав більше одного мільйона лайків. Футболіст ще офіційно не представлений в якості гравця "аристократів".

Додамо, що спочатку очікувалося, що Мудрик перейде в лондонський "Арсенал". "Каноніри" довго вели переговори з донецьким "Шахтарем" і навіть встигли узгодити особистий контракт з українським футболістом. Однак в останній момент в боротьбу за 22-річного вінгеро вклинився "Челсі" і перебив пропозицію "Арсеналу".

За інформацією Фабріціо Романо, "Челсі" заплатить за трансфер Мудрика 100 мільйонів євро.

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