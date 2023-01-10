Перехід Мудрика в "Арсенал" може відбутися вже до кінця поточного тижня.

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик найближчими днями покине донецький "Шахтар".

Як повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра, 22-річний вінгер знаходиться за крок від переходу в лондонський "Арсенал".

За інформацією джерела, "каноніри" вже погодили умови особистого контракту з Мудриком. Угода буде розрахована на 5 років, зарплата українського футболіста складе 5,5 мільйона євро на рік.

Відео дня

Крім того, як повідомляє англійський журналіст Райан Тейлор, "Шахтар" послабив свої позиції в переговорному процесі і готовий знизити фінансові запити. Це сталося вперше з моменту початку переговорів.

Зараз сторони обговорюють структуру виплат за потенційний трансфер. Найближчим часом відбудуться прямі переговори між керівниками двох клубів. Угода може бути закрита до кінця тижня.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Михайло Мудрик показує неймовірну гру, ставши справжнім лідером донецького клубу.

У 18 матчах за "Шахтар" 22-річний футболіст забив 10 голів і віддав 9 результативних передач. У тому числі на його рахунку три голи і два асисти в Лізі чемпіонів.

Також в цьому сезоні Мудрик дебютував у складі національної збірної України, забивши один гол в 11 зустрічах.

Портал Transfermarkt вважає оцінює трансферну вартість Мудрика в 40 мільйонів євро. Це найвищий показник серед усіх українських футболістів.

Вас також можуть зацікавити новини: