Англійський топ-клуб, окрім 70 мільйонів євро, готовий заплатити бонуси.

"Арсенал" зробив нову пропозицію щодо півзахисника "Шахтаря" Михайла Мудрика.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб пропонує "гірникам" 70 мільйонів євро + бонуси. Донецька команда взяла час на міркування, сам Мудрик наполягає на своєму трансфері, він хоче переїхати до АПЛ.

Журналіст Бен Джейкобс додає, що "Арсеналу" та "Шахтарю" дійсно вдалося досягти певної згоди щодо фіксованої частини суми, але разом з бонусами це все одно не 100 мільйонів євро.

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"Каноніри" оптимістично налаштовані щодо закриття угоди та не вірять, що остаточна ціна буде такою високою, як публічно заявляє "Шахтар".

Трансфер Михайла Мудрика в лондонський "Арсенал"

26 грудня клуб АПЛ запропонував "Шахтарю" 40 мільйонів євро плюс 20 мільйонів євро в якості різних бонусів за 22-річного Мудрика. "Гірники" відхилили пропозицію.

3 січня "каноніри" зробили другу офіційну пропозицію по Мудрику. Йшлося про 52 мільйони євро плюс 18-20 мільйонів євро в якості бонусів. "Шахтар" знову не прийняв такі умови і продовжив просити 80-100 мільйонів євро.

Сам Мудрик вже встиг домовитися з "Арсеналом" щодо умов особистого контракту. Англійський топ-клуб готовий платити українській зірці 5,5 мільйона євро на рік.