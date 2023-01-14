Пропозиція "Арсеналу" - 95 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

"Челсі" домовився з "Шахтарем" про трансфер півзахисника Михайла Мудрика.

Як повідомив журналіст Фабріціо Романо, 22-річний українець вирушив до Лондона проходити медичний огляд.

За даними джерела, сторони погодили суму трансферу 100 мільйонів євро (80 млн одразу + 20 млн бонусами). Тепер "Челсі" пробує вмовити гравця, який хотів перейти в "Арсенал". Пропозиція "канонірів" - 95 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

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Челсі перехопив Мудрика в Арсенала: що відомо

26 грудня "Арсенал" запропонував "Шахтарю" 40 мільйонів євро плюс 20 мільйонів євро в якості різних бонусів за 22-річного Мудрика. "Гірники" відхилили пропозицію.

3 січня "каноніри" зробили другу офіційну пропозицію по Мудрику. Йшлося про 52 мільйони євро плюс 18-20 мільйонів євро в якості бонусів. "Шахтар" знову не прийняв такі умови і продовжив просити 80-100 мільйонів євро.

Сам Мудрик вже встиг домовитися з "Арсеналом" щодо умов особистого контракту. Англійський топ-клуб готовий платити українській зірці 5,5 мільйона євро на рік. Проте "Челсі" готовий перебити пропозицію своїх сусідів по місту.

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